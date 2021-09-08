На продажу выставили один из самых роскошных в мире частных самолетов: он принадлежал арабскому принцу (фото)
Фото: controller.com
Фото: controller.com
Фото: controller.com
Фото: controller.com
Фото: controller.com
Фото: controller.com
Фото: controller.com
Фото: controller.com
Лайнер был построен в 1999 году американской компанией Ozark Aircraft Systems и успел налетать всего 6,6 тысячи часов. Согласно тексту объявления о продаже, салон самолета может вместить 25 VIP-пассажиров и состоит из вестибюля, носовой зоны для персонала, салона в носовой части, основного салона и главной каюты. Есть два носовых камбуза, один туалет в носовой части и один – в кормовой. Но это скупое описание не отражает роскошного убранства самолета.
Стены декорированы голубым шелком и позолотой. Санузел больше похож на уборную изысканного 5-звездочного парижского отеля, чем на компактный туалет самолета. Интерьер выглядит удивительно актуальным, учитывая, что ему уже два десятка лет. Вероятно, в свое время он стоил целого состояния.
Самолет зарегистрирован на Бермудских островах, носит на хвосте большой флаг Саудовской Аравии и арабскую надпись «Аль-Мансур» («Победитель») на носу. В данный момент лайнер находится в аэропорту Сан-Марино. Цену обещают сообщить по запросу. Она будет солидной, несмотря на возраст. Новые бизнес-джеты «Боинг» стоят сейчас от 75 млн долларов, но в случае с «Аль-Мансуром», только интерьер сам по себе может потянуть на десятки миллионов долларов.
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