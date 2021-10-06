На продажу выставили Porsche 911 Пабло Эскобара (много фото)
Фото: collectingcars.com
Фото: collectingcars.com
Фото: collectingcars.com
Фото: collectingcars.com
Фото: collectingcars.com
Фото: collectingcars.com
Фото: collectingcars.com
Фото: collectingcars.com
Фото: collectingcars.com
После смерти Эскобара в 1993 году спорткар вернулся в США и был полностью отреставрирован. Под капотом Porsche установлен 3,0-литровый гоночный шестицилиндровый двигатель 911/75, который приводит в движение задние колеса через пятиступенчатую механическую коробку передач. Этот удивительный полностью восстановленный спорткар имеет, пожалуй, одну из самых уникальных историй среди всех классических гоночных автомобилей Porsche. Именно поэтому торги на аукционе обещают быть жаркими. За последние пять дней ставка возросла с символических 100 долларов до 850 500 долларов или порядка 62 млн рублей в пересчете по курсу.
- 9 990 000 РPorsche 911 2017 в Москве
- 18 990 000 РPorsche 911 Turbo S 2020 в Москве
- 11 860 000 РPorsche 911 2020 в Москве
- 16 248 000 РPorsche 911 Carrera 4S 2021 в Москве
- 11 000 000 РPorsche 911 2017 в Москве
- 7 900 000 РPorsche 911 Turbo S 2010 в Москве
- 17 287 000 РPorsche 911 2021 в Москве
- 23 995 000 РPorsche 911 2021 в Москве
- 12 799 000 РPorsche 911 Carrera 4S 2020 в Москве
- 11 500 000 РPorsche 911 2019 в Москве
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