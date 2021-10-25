На продажу выставили самый необычный дом на колесах: владелец просит за него меньше 2 млн рублей
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
В кемпере есть все необходимое для комфортного отдыха в пути: большая гостиная зона со столом, просторная спальная зона, небольшая ванная комната с туалетом, кухня с микроволновой печью, духовкой, плитой и сдвоенной раковиной. Также есть большой холодильник и аудиосистема, позволяющая наслаждаться любимой музыкой. Если вам интересно, то этот дом на колесах можно купить за 26 995 долларов, включая Samurai.
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