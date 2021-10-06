6 октября 2021, 17:13
На продажу выставили уникальный российский суперкар: он дороже Lamborghini
Российский суперкар Flanker F, построенный гоночной командой Сергея Кабаргина для соревнований по дрифту, выставили на продажу на Авто.ру. За машину с 800-сильным мотором просят восьмизначную сумму.
Дарья Климова Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Выставленный на продажу экземпляр оснащен битурбомотором с индексом VR38DETT от Nissan GT-R, форсированным до 800 лошадиных сил. Коробка – «механика», привод – задний. Пробег составляет всего тысячу километров. Владелец оценил уникальный дрифт-кар в 30 млн рублей.
Упомянутые модели: Nissan GT-R (от 6 050 000 Р)
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