На продажу выставили внедорожную версию «Оки»: вот как она выглядит
Фото: Дром
Фото: Дром
Фото: Дром
Фото: Дром
Фото: Дром
Фото: Дром
Фото: Дром
Фото: Дром
Автомобилю увеличили дорожный просвет, усилили амортизаторы, установили более мощные тормоза и внедорожные шины от квадроцикла, пишет «Тарантас Ньюс». В салоне появилась новая музыкальная система с колонками, расположенными в дверях. При этом автомобиль сохранил штатный 0,7-литровый мотор мощностью 33 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач. В опубликованном на «Дроме» объявлении говорится, что внедорожная «Ока» отлично подойдет для езды по пересеченной местности, а также для поездок на охоту или рыбалку. Продавец просит за нее 200 000 рублей.
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