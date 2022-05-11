На продажу выставлен 40-летний Renault дочери Чаушеску: цена очень скромная

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Хэтчбек Renault Fuego вышел на рынок в 1980 году, заменив купе Renault 15/17 1970-х годов. Построенный под спецзаказу румынского лидера экземпляр оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 95 лошадиных сил и механической коробкой передач. Среди интересных опций можно отметить бесключевой доступ в салон и кнопки управления аудиосистемой на руле – продвинутые для того времени функции, которые Renault реализовал одним из первых в мире.

Однако, несмотря на яркую внешность и интересные опции, Renault Fuego продержался на конвейере во Франции лишь до 1985 года и считается одной из самых неудачных моделей марки. Виной тому слабые моторы, контрастировавшие со спортивным дизайном, а также плохая защита от коррозии.

Зоя Чаушеску пользовалась своим Renault Fuego лишь для поездок за город. По городу она передвигалась на Dacia 1310. После Румынской революции 1989 года ее арестовали вместе двумя братьями по обвинению в разрушении экономики страны. Все имущество было конфисковано. Через полгода Зоя вышла на свободу, остаток жизни провела в бедности и умерла в 2006 году. Выставленный на аукцион свадебный Renault Fuego оценили в 500 евро или порядка 36 тысяч рублей в пересчете по текущему курсу.

Упомянутые модели: Renault Fuego

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