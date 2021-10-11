На продажу выставлен автомобиль, который не похож на автомобиль
Фото: bringatrailer.com
Фото: bringatrailer.com
Фото: bringatrailer.com
Фото: bringatrailer.com
Фото: bringatrailer.com
Фото: bringatrailer.com
Фото: bringatrailer.com
Фото: bringatrailer.com
Фото: bringatrailer.com
В движение Lo-Res приводит электромоторчик мощностью 6,8 л.с. Выставленный на продажу экземпляр – третий в серии из четырех прототипов. Сначала он принимал участие в различных шоу и съемках музыкальных клипов, затем попал в коллекцию музея. Сейчас уникальный автомобиль решили продать. Актуальная ставка на аукционе достигает 45 тысяч долларов (3,2 млн рублей по курсу). Вырученные средства музей планирует направить на охрану окружающей среды.
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