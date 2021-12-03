На продажу выставлен уникальный советский вагон: такими могли быть наши поезда
Фото: Популярная механика
Фото: Авито
Фото: Авито
Фото: Авито
Фото: Авито
Фото: Популярная механика
В Советском Союзе работы в этом направлении начались в 1977 году. Специалисты Белорусского института инженеров железнодорожного транспорта в Гомеле построили 100-килограммовую тележку, которую магниты удерживали над стендом на высоте 15 мм. В 1979 году в подмосковном Раменском построили специальный экспериментальный опытный участок для ходовых испытаний. Длина эстакады первоначально составляла 600 метров, затем ее увеличили до 980 метров. Всего было создано пять опытных вагонов, получивших индексы от ТП-01 до ТП-05.
Сейчас последний советский маглев-вагон ТП-05 продают на Авито. Уникальный вагон отдают со всеми установками и силовыми агрегатами, которые до сих пор находятся в рабочем состоянии. Продавец просит за него 1 млн рублей и утверждает, что вместе с вагоном, абсолютно бесплатно, покупателю достается технология магнитной левитации.
Строительство первой в СССР магнитной железной дороги было начато в 1987 году в Армении. Поезда должны были развивать скорость до 250 км/ч и курсировать между городами Ереван и Севан. Однако из-за разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года и начавшегося вооруженного конфликт в Нагорном Карабахе проект пришлось заморозить. Поезда должны были развивать скорость 250 км/ч, в итоге была построена лишь эстакада.
Сейчас разработкой технологии магнитной левитации занимается научно-образовательный инженерный кластер «Российский Маглев». В августе 2021 года на форуме «Армия-2021» Московский институт теплотехники показал пока только макет поезда на магнитолевитационной подушке. Между тем, существуют разработки с реальными подсчётами, например, технико-экономическое обоснование проекта 13-километровой трассы «Колпино – станция метро Рыбацкое» в Санкт-Петербурге. Объём капитальных вложений, включая приобретение подвижного состава достигает 18 млрд рублей. Срок окупаемости с учётом всех затрат при тарифе 50 рублей за одну поездку составит 32 года.
Первая в мире маглев-линия была запущена в коммерческую эксплуатацию в 2004 году в Шанхае. Она соединила станцию метро Лунъянлу с международным аэропортом Пудун. За семь с небольшим минут поезд преодолевает расстояние в 30 километров. Сейчас маглев успешно эксплуатируют в Китае, Японии и Южной Корее. Рекорд скорости для пассажирского состава в 2015 году установил японский маглев. На тестовом участке длиной 42,8 километра он разогнался до 603 км/ч.
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