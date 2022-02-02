На продажу выставлена настоящая ракетная шахта
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Торнадо в Канзасе – явление частое, поэтому бункер в состоянии противостоять стихии и выдерживать порывы ветра скоростью до 225 м/с. При строительстве использовалось 600 тонн стальной арматуры и бетон, укрепленный эпоксидной смолой. Это одно из самых прочных сооружений, когда-либо построенных человеком. Частный продавец просит за него 380 тысяч долларов или 29 млн рублей.
Бывшие военные объекты периодически поступают в продажу в США. Например, в 2017 году ракетную шахту Atlas F превратили в частную резиденцию, а в 2019-м в Пенсильвании шахту переделали в пивоварню. Однако надо учесть, что объем необходимых вложений минимум на порядок больше первоначальной стоимости объекта.
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