На прошлой неделе украинцы активно скупали машины
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Фото из открытых источников
Как проинформировал своих подписчиков в FB руководитель Группы Олег Омельницкий, «прошлая «карантинная» неделя (16-22 марта 2020 года) принесла многим операторам рост числа продаж новых автомобилей, в среднем, на 74%, по сравнению с «докарантинной» неделей».
«Жор» прекратился лишь к концу недели, потому как автосалоны были вынуждены закрыться и перейти на консультативную продажу в Интернет. «Результаты не заставят себя ждать, и об этом расскажу чуть позже», - прокомментировал Олег Омельницкий.
Говоря об украинской статистике продаж за 3 недели текущего месяца, эксперт называет цифру +36% (к февралю с.г.) в секторе легковых автомобилей и +17% - на рынке LCV.
От себя заметим, что объем украинского рынка новых автомобилей, по сравнению, скажем, с российским, крайне невелик. К примеру, за 12 месяцев прошлого года в «самостийной» было приобретено чуть больше 91 тыс. машин. Лидеры по брендам – Renault, Toyota, Kia.
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