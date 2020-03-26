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26 марта 2020, 10:23

На прошлой неделе украинцы активно скупали машины

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Фото из открытых источников
Машины в эти «карантинные» дни активно скупают не только в России, но и в сопредельной Украине. И цифры Информационно-аналитической группы AUTO-Consulting (ТОВ «АВТО-Консалтинг») говорят сами за себя.
На прошлой неделе украинцы активно скупали машины

Фото из открытых источников

Как проинформировал своих подписчиков в FB руководитель Группы Олег Омельницкий, «прошлая «карантинная» неделя (16-22 марта 2020 года) принесла многим операторам  рост числа продаж новых автомобилей, в среднем, на 74%, по сравнению с «докарантинной» неделей».

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По словам эксперта, свою роль сыграли колебания гривны, маркетинговые акции у операторов и, безусловно, общий потребительский ажиотаж вкупе со слухами о скором подорожании и дефиците новых машин.

«Жор» прекратился лишь к концу недели, потому как автосалоны были вынуждены закрыться и перейти на консультативную продажу в Интернет. «Результаты не заставят себя ждать, и об этом расскажу чуть позже», - прокомментировал Олег Омельницкий.

Говоря об украинской статистике продаж за 3 недели текущего месяца, эксперт называет цифру +36% (к февралю с.г.) в секторе легковых автомобилей и +17% - на рынке LCV.

От себя заметим, что объем украинского рынка новых автомобилей, по сравнению, скажем, с российским, крайне невелик. К примеру, за 12 месяцев прошлого года в «самостийной» было приобретено чуть больше 91 тыс. машин. Лидеры по брендам – Renault, Toyota, Kia.


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На прошлой неделе украинцы активно скупали машины
Как проинформировал своих подписчиков в FB руководитель Группы Олег Омельницкий, «прошлая «карантинная» неделя (16-22 марта 2020 года) принесла многим операторам  рост числа продаж новых автомобилей, в среднем, на 74%, по сравнению с «докарантинной» неделей».{{material_125230}} По словам эксперта, свою роль сыграли колебания гривны, маркетинговые акции у операторов и, безусловно, общий потребительский ажиотаж вкупе со слухами о скором подорожании и дефиците новых машин.«Жор» прекратился лишь к концу недели, потому как автосалоны были вынуждены закрыться и перейти на консультативную продажу в Интернет. «Результаты не заставят себя ждать, и об этом расскажу чуть позже», - прокомментировал Олег Омельницкий.Говоря об украинской статистике продаж за 3 недели текущего месяца, эксперт называет цифру +36% (к февралю с.г.) в секторе легковых автомобилей и +17% - на рынке LCV.От себя заметим, что объем украинского рынка новых автомобилей, по сравнению, скажем, с российским, крайне невелик. К примеру, за 12 месяцев прошлого года в «самостийной» было приобретено чуть больше 91 тыс. машин. Лидеры по брендам – Renault, Toyota, Kia.
2020-03-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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