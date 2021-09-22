На пустыре уже 6 лет гниют 3 000 новеньких BMW и Mini (душераздирающее видео)
В 2015 году на подходе к порту Галифакс на сухогруз обрушилась сильнейшая снежная буря. Длительное воздействие воды, снега и морской соли оказало разрушительное воздействие на электрику, детали подвески и другие жизненно важные компоненты автомобилей. В BMW посчитали ремонт экономически целесообразным. Повреждение водой – одно из самых коварных и могло стать в будущем для сервиса марки настоящей головной болью. В компании рассудили, что гораздо выгоднее будет заменить машины на новые. А пока три тысячи новых автомобилей все еще ждут утилизации на заброшенном пустыре.
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