4 апреля 2018, 16:00
На пути к нулевой смертности водителей ждут алкозамки и временные права
В ГИБДД обсуждают план мероприятий, которые должны свести к нулю число смертельных ДТП к 2030 году. В России могут ввести алкозамки, запретить пользоваться за рулем любыми гаджетами, заменить традиционные перекрестки круговым движением, начать выдавать временные права, а также открыть сеть проката автокресел и увеличить число дорожным камер.
В начале января 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил стратегию, предполагающую трехкратное снижение смертности в ДТП к 2024 году. А к 2030 году этот показатель должен быть сведен к нулю. По итогам 2016 года, на 100 тысяч населения приходилось 13,4 погибших в авариях. В перспективе ближайших пяти лет эту цифру планируют уменьшить до четырех. Госавтоинспеции поручено разработать план мер.
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• изменить поведение участников движения (дорожные камеры, алкозамки, полный запрет на гаджеты, бонусы для законопослушных водителей)
• повысить защищенность пассажиров (пропаганда ремней безопасности и специальных удерживающих устройств, контроль качества продукции)
• создать безопасную дорожную инфраструктуру (увеличить число перекрестков с круговым движением)
• отстроить механизм допуска ТС и водителей к участию в движении (ввести специальные права для новичков, усложнить экзамены)
Одновременно предлагается вести работу по улучшению имиджа сотрудников ДПС в глазах других участников дорожного движения.
Проект мероприятий начальник ГИБДД Михаил Черников обсудил на встрече с представителями общественных организаций. В ходе беседы вскрылись интересные нюансы. Например, глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский попросил убрать из ПДД «разные несуразности», типа штрафа в 500 рублей за отсутствие наклейки «Ш», предупреждающей о шипованной резине. Михаил Черников очень удивился, назвал происходящее дурью и пообещал разобраться лично.
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