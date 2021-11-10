На ралли Дакар-2022 выступит уникальный гоночный грузовик
Фото: Gaussin
Фото: Gaussin
Фото: Gaussin
Фото: Gaussin
В состав силовой установки входят два электромотора мощностью 402 л.с. каждый, небольшая для автомобиля такого класса аккумуляторная батарея емкостью 82 кВт-ч и баки, вмещающие 80 килограммов водорода. Предполагается, что при максимальной скорости 140 км/ч в гоночном режиме Gaussin H2 сможет проехать без дозаправки до 250 километров. Расчётное время, необходимое для заправки, составляет 20 минут. В 2022 году Gaussin планирует построить гражданскую версию, запас хода которой с теми же баками составит до 800 километров.
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