На ремонт деревенских и поселковых дорог выделено более 1,1 млрд рублей
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Одним из источников формирования муниципальных дорожных фондов является 10% от акцизов на нефтепродукты. Наряду с этим Правительство Ленинградской области ежегодно предусматривают субсидии муниципальным образованиям на мероприятия по развитию и улучшению дорог местного значения.
«Распределение средств носит заявительный характер, - говорится в пресс-релизе. - Местные администрации сами определяют объекты и стоимость работ, после чего направляют весь необходимый пакет документов в дорожный комитет Ленинградской области».
Как отмечает пресс-служба, за 8 лет, в течение которых в регионе выделяются субсидии муниципальным образованиям, удалось отремонтировать более 500 км местных дорог.
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