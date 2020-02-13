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13 февраля 2020, 14:58

На ремонт деревенских и поселковых дорог выделено более 1,1 млрд рублей

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Фото из открытых источников
Свыше 1,1 млрд рублей планирует выделить Ленинградская область 205 муниципальным образованиям, чтобы те имели возможность отремонтировать дороги местного значения. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.
На ремонт деревенских и поселковых дорог выделено более 1 1 млрд рублей

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Речь идет о текущем дорожном сезоне и о субсидиях из Дорожного фонда 47-го региона на ямочный ремонт, капремонт, строительство и реконструкцию дорог муниципального значения. Самые большие суммы получат поселения Всеволожского, Волховского, Гатчинского, Ломоносовского и Лужского районов.

Одним из источников формирования муниципальных дорожных фондов является 10% от акцизов на нефтепродукты. Наряду с этим Правительство Ленинградской области ежегодно предусматривают субсидии муниципальным образованиям на мероприятия по развитию и улучшению дорог местного значения.

«Распределение средств носит заявительный характер, - говорится в пресс-релизе. - Местные администрации сами определяют объекты и стоимость работ, после чего направляют весь необходимый пакет документов в дорожный комитет Ленинградской области».

Как отмечает пресс-служба, за 8 лет, в течение которых в регионе выделяются субсидии муниципальным образованиям, удалось отремонтировать более 500 км местных дорог.


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На ремонт деревенских и поселковых дорог выделено более 1,1 млрд рублей
{{material_128844}} Речь идет о текущем дорожном сезоне и о субсидиях из Дорожного фонда 47-го региона на ямочный ремонт, капремонт, строительство и реконструкцию дорог муниципального значения. Самые большие суммы получат поселения Всеволожского, Волховского, Гатчинского, Ломоносовского и Лужского районов.Одним из источников формирования муниципальных дорожных фондов является 10% от акцизов на нефтепродукты. Наряду с этим Правительство Ленинградской области ежегодно предусматривают субсидии муниципальным образованиям на мероприятия по развитию и улучшению дорог местного значения.«Распределение средств носит заявительный характер, - говорится в пресс-релизе. - Местные администрации сами определяют объекты и стоимость работ, после чего направляют весь необходимый пакет документов в дорожный комитет Ленинградской области». Как отмечает пресс-служба, за 8 лет, в течение которых в регионе выделяются субсидии муниципальным образованиям, удалось отремонтировать более 500 км местных дорог.
2020-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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