Где в России топливо с пониженными стандартами уже доступно автомобилистам

На российских АЗС замечен бензин с параметрами ниже «Евро-5»

В России изменились требования к составу бензина. На заправках появились новые виды топлива стандарта Евро-3. Водителям стоит быть внимательнее при выборе. Подробности - в нашем материале.

В России изменились требования к составу бензина. На заправках появились новые виды топлива стандарта Евро-3. Водителям стоит быть внимательнее при выборе. Подробности - в нашем материале.

С начала июля 2026 года на автозаправках страны начали появляться виды бензина, которые не соответствуют привычным стандартам «Евро-5». Причиной стали временные изменения в законодательстве, разрешившие выпуск топлива с более мягкими экологическими требованиями.

Правительство России подписало постановление, вступившее в силу 2 июля 2026 года, согласно которому на рынке допускается реализация бензина пятого экологического класса, но с ослабленными ограничениями по содержанию некоторых веществ. Теперь допустимая концентрация серы увеличена до 150 мг/кг, а доля ароматических углеводородов - до 42%. Эти параметры соответствуют стандарту «Евро-3», хотя формально топливо продолжает называться «Евро-5».

Для сравнения, ранее бензин пятого класса должен был содержать не более 10 мг/кг серы и до 35% ароматических углеводородов. Также в составе не допускался монометиланилин, который теперь разрешен в концентрации до 1%. Показатель по содержанию этанола остался прежним - не более 5%.

Как сообщает Avtospravochnaya.com, уже в июле на одной из АЗС в Набережных Челнах были зафиксированы изменения в составе топлива. В частности, в бензине АИ-92, произведенном 9 июля, содержание серы составило 9,3 мг/кг, что укладывается в прежние нормы. Однако в нем уже присутствовал монометиланилин - 0,74%, хотя ранее его наличие было недопустимо для «Евро-5». В паспорте качества отмечено, что такие отклонения разрешены новым постановлением.

В бензине АИ-95, произведенном 2 июля, концентрация монометиланилина достигла 0,92%, а серы - 18,9 мг/кг, что превышает прежние требования, но все еще ниже максимума, установленного для «Евро-3». Таким образом, оба образца не соответствуют стандарту «Евро-5», хотя и не доходят до самых низких показателей «Евро-3».

Эксперты отмечают, что подобная ситуация может наблюдаться на заправках любых брендов. Поставки топлива могут отличаться даже в пределах одной сети и меняться от недели к неделе. Поэтому автомобилистам рекомендуется внимательно изучать паспорта качества перед заправкой, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Появление бензина с пониженными экологическими характеристиками связано с необходимостью стабилизировать рынок и обеспечить бесперебойные поставки. Однако это может сказаться на работе современных двигателей и экологии. Водителям стоит учитывать эти изменения и проявлять осторожность при выборе топлива.