Где в России топливо с пониженными стандартами уже доступно автомобилистам

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

22 июля 2026, 18:48

На российских АЗС замечен бензин с параметрами ниже «Евро-5»

На российских АЗС замечен бензин с параметрами ниже «Евро-5»

Где в России топливо с пониженными стандартами уже доступно автомобилистам

На российских АЗС замечен бензин с параметрами ниже «Евро-5»

В России изменились требования к составу бензина. На заправках появились новые виды топлива стандарта Евро-3. Водителям стоит быть внимательнее при выборе. Подробности - в нашем материале.

В России изменились требования к составу бензина. На заправках появились новые виды топлива стандарта Евро-3. Водителям стоит быть внимательнее при выборе. Подробности - в нашем материале.

С начала июля 2026 года на автозаправках страны начали появляться виды бензина, которые не соответствуют привычным стандартам «Евро-5». Причиной стали временные изменения в законодательстве, разрешившие выпуск топлива с более мягкими экологическими требованиями.

Правительство России подписало постановление, вступившее в силу 2 июля 2026 года, согласно которому на рынке допускается реализация бензина пятого экологического класса, но с ослабленными ограничениями по содержанию некоторых веществ. Теперь допустимая концентрация серы увеличена до 150 мг/кг, а доля ароматических углеводородов - до 42%. Эти параметры соответствуют стандарту «Евро-3», хотя формально топливо продолжает называться «Евро-5».

Для сравнения, ранее бензин пятого класса должен был содержать не более 10 мг/кг серы и до 35% ароматических углеводородов. Также в составе не допускался монометиланилин, который теперь разрешен в концентрации до 1%. Показатель по содержанию этанола остался прежним - не более 5%.

Как сообщает Avtospravochnaya.com, уже в июле на одной из АЗС в Набережных Челнах были зафиксированы изменения в составе топлива. В частности, в бензине АИ-92, произведенном 9 июля, содержание серы составило 9,3 мг/кг, что укладывается в прежние нормы. Однако в нем уже присутствовал монометиланилин - 0,74%, хотя ранее его наличие было недопустимо для «Евро-5». В паспорте качества отмечено, что такие отклонения разрешены новым постановлением.

В бензине АИ-95, произведенном 2 июля, концентрация монометиланилина достигла 0,92%, а серы - 18,9 мг/кг, что превышает прежние требования, но все еще ниже максимума, установленного для «Евро-3». Таким образом, оба образца не соответствуют стандарту «Евро-5», хотя и не доходят до самых низких показателей «Евро-3».

Эксперты отмечают, что подобная ситуация может наблюдаться на заправках любых брендов. Поставки топлива могут отличаться даже в пределах одной сети и меняться от недели к неделе. Поэтому автомобилистам рекомендуется внимательно изучать паспорта качества перед заправкой, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Появление бензина с пониженными экологическими характеристиками связано с необходимостью стабилизировать рынок и обеспечить бесперебойные поставки. Однако это может сказаться на работе современных двигателей и экологии. Водителям стоит учитывать эти изменения и проявлять осторожность при выборе топлива.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

На что обратить внимание при выборе электросамоката для города и дачи
Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
60 лет с момента основания АВТОВАЗа: как менялся крупнейший автозавод России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Курск Саранск город Орёл
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться