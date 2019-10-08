8 октября 2019, 11:50
На российских дорогах появятся умные «лежачие полицейские»
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Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Искусственные дорожные неровности станут умнее. На основе данных фотокамер они смогут измерять скорость автомобиля, получать информацию о штрафах и нарушениях и по совокупности сведений принимать решение, на какую высоту поднять барьер.
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Принцип работы умных «лежачих полицейских» состоит из двух этапов. На определенном расстоянии перед барьерами установят дорожные комплексы фото- и видеофиксации. Они определяют скорость автомобиля, получают информацию об истории нарушений и аварийности. В зависимости от полученных данных, барьер опускается или поднимается при помощи электропривода. При проезде скорой помощи и других экстренных служб барьеры будут опущены по умолчанию.
НТИ «Автонет» уже провел первые предварительные испытания. По их итогам определена главная проблема, которую предстоит решить – найти оптимальное расстояние между дорожными камерами и барьером, поскольку внезапное появление на проезжей части препятствия может дезориентировать водителя и создать аварийную ситуацию.
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