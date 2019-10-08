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8 октября 2019, 11:50

На российских дорогах появятся умные «лежачие полицейские»

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Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Искусственные дорожные неровности станут умнее. На основе данных фотокамер они смогут измерять скорость автомобиля, получать информацию о штрафах и нарушениях и по совокупности сведений принимать решение, на какую высоту поднять барьер.
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Умных «лежачих полицейских» придумали в НТИ «Автонет». На разработку и реализацию пилотного проекта требуется 8 млн рублей, сообщает ТАСС. На дорогах каких именно регионов появятся умные искусственные неровности, обещают сообщить в 2020 году. Если испытания пройдут успешно, то массовое распространение нововведение может получить уже в 2021 году. В качестве обоснования идеи авторы приводят следующие доводы. При соблюдении ПДД нагрузка на подвеску уменьшится на 40%, поскольку барьеры будут опущены. Кроме того, сократятся вредные выбросы в атмосферу, ведь водителям не надо будет разгоняться и тормозить перед «лежачими полицейскими».

Принцип работы умных «лежачих полицейских» состоит из двух этапов. На определенном расстоянии перед барьерами установят дорожные комплексы фото- и видеофиксации. Они определяют скорость автомобиля, получают информацию об истории нарушений и аварийности. В зависимости от полученных данных, барьер опускается или поднимается при помощи электропривода. При проезде скорой помощи и других экстренных служб барьеры будут опущены по умолчанию.

НТИ «Автонет» уже провел первые предварительные испытания. По их итогам определена главная проблема, которую предстоит решить – найти оптимальное расстояние между дорожными камерами и барьером, поскольку внезапное появление на проезжей части препятствия может дезориентировать водителя и создать аварийную ситуацию.

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На российских дорогах появятся умные «лежачие полицейские»
{{material_127657}}Умных «лежачих полицейских» придумали в НТИ «Автонет». На разработку и реализацию пилотного проекта требуется 8 млн рублей, сообщает ТАСС. На дорогах каких именно регионов появятся умные искусственные неровности, обещают сообщить в 2020 году. Если испытания пройдут успешно, то массовое распространение нововведение может получить уже в 2021 году. В качестве обоснования идеи авторы приводят следующие доводы. При соблюдении ПДД нагрузка на подвеску уменьшится на 40%, поскольку барьеры будут опущены. Кроме того, сократятся вредные выбросы в атмосферу, ведь водителям не надо будет разгоняться и тормозить перед «лежачими полицейскими».Принцип работы умных «лежачих полицейских» состоит из двух этапов. На определенном расстоянии перед барьерами установят дорожные комплексы фото- и видеофиксации. Они определяют скорость автомобиля, получают информацию об истории нарушений и аварийности. В зависимости от полученных данных, барьер опускается или поднимается при помощи электропривода. При проезде скорой помощи и других экстренных служб барьеры будут опущены по умолчанию.НТИ «Автонет» уже провел первые предварительные испытания. По их итогам определена главная проблема, которую предстоит решить – найти оптимальное расстояние между дорожными камерами и барьером, поскольку внезапное появление на проезжей части препятствия может дезориентировать водителя и создать аварийную ситуацию.
2019-10-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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