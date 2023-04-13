На российских дорогах стало опаснее: статистика ГИБДД

Ранее мы писали В Воронеже мужик упал с 19-го этажа на припаркованный Nissan и выжил 40-летний житель Воронежа может смело отмечать второй день рождения. Он выпал с 19-го этажа жилого дома, приземлился ... Читать далее

По данным ГИБДД, за первые три месяца 2023 года на российских дорогах произошло 24,2 тыс. аварий (+2,6%), в которых погибло 2,66 тыс. человек (+2,8%) и 31,1 тыс. ранено (+2%). Для сравнения в 2022 году аварийность снизилась на 5%; в январе 2023 года она продолжила сокращаться, но февраль стал переломным – за один месяц число ДТП выросло на 12%, пишет «Коммерсантъ»

Значительный прирост зафиксирован в 45 регионах страны. Лидерами антирейтинга стали Калмыкия (+94%), Северная Осетия - Алания (+53,2%), Республика Тыва (+47%), Бурятия (+41,3%) и Ингушетия (+38,7%). С другой стороны, число аварий с участием нетрезвых водителей сократилось сразу на 28% до 1,23 тысячи инцидентов.

Фото: pxhere.com

Ранее мы писали В Бурятии пьяная женщина родила после ДТП, в котором погиб ее ребенок Трое нетрезвых взрослых на автомобиле Honda ехали с детьми по трассе Улан-Удэ – Кижинга. В какой-то момент ... Читать далее

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заметил, что реального увеличения аварийности не произошло. Просто февраль 2023 года сравнивают с февралем 2022-го, когда аварийность резко снизилась из-за сокращения трафика. Сейчас она просто вернулась к прежним значениям.

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