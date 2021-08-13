На российских дорогах становится безопаснее: пьяных меньше, смертность ниже
Кроме того, резко снизилось число аварий с участием нетрезвых водителей (4,4 тыс., -37%). В «пьяных» ДТП погибло на 48% меньше людей (1 тыс. человек) и на 35% меньше было ранено (6 тыс. человек). В ГИБДД говорят, что системная борьба с нетрезвыми водителями начинает приносить плоды. Не последнюю роль в этом сыграла введенная в 2015 году уголовная ответственность за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Еще в начале 2000-х доля аварий с участием пьяных автомобилистов доходила до 25% от общего числа, а сейчас она составляет менее 10%.
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