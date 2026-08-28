Европа отдыхает: РЖД обновляет флагманский подвижной состав — душевые, экраны и цифровой комфорт теперь в каждом купе

На российских железных дорогах появились новые вагоны СВ с двухметровыми кроватями и душем

Модернизированные вагоны СВ с увеличенными спальными местами, душем и мультимедийными экранами начали курсировать на ключевых маршрутах РЖД. Нововведения затрагивают поезда между Москвой и крупными городами, что может изменить представление о комфорте в российских поездах.

Модернизированные вагоны СВ с увеличенными спальными местами, душем и мультимедийными экранами начали курсировать на ключевых маршрутах РЖД. Нововведения затрагивают поезда между Москвой и крупными городами, что может изменить представление о комфорте в российских поездах.

Модернизация вагонов на российских железных дорогах стала важным событием для пассажиров дальнего следования. Теперь на маршрутах между Москвой и такими городами, как Новороссийск, Саранск, Воронеж, Тамбов, Белгород и Санкт-Петербург, начали курсировать новые вагоны, которые были впервые представлены на выставке «PRO//Движение.Экспо» в Санкт-Петербурге в августе 2025 года.

Вагоны получили восемь купе, каждое из которых оборудовано двухметровыми спальными местами — это на 16 см длиннее стандартных размеров. Внутри предусмотрены закрытые полки для ручной клади, место для верхней одежды, откидные экраны с возможностью выбора контента, напольные светильники, розетки и USB-разъемы, а также кнопка вызова проводника. В отдельном помещении установлена душевая кабина, кроме того, там имеются фен, гладильная доска и утюг.

Вагоны оснащены системой климат-контроля и экологически чистыми санитарными блоками. По информации РЖД, новые СВ уже можно встретить в составе поездов № 19/20 «Тихий Дон» (Ростов-на-Дону — Москва) и № 11/12 (Анапа — Москва). В ближайшее время такие вагоны появятся во всех составах на этих маршрутах, а затем и на других направлениях между Москвой и крупными городами.

Эксперты отмечают, что подобные изменения могут повысить привлекательность железнодорожных перевозок для тех, кто раньше выбирал самолёт или автомобиль. Увеличение длины спальных мест и наличие душевой — редкость даже для европейских поездов, что даёт российским перевозчикам конкурентное преимущество. Кроме того, выдвижные экраны и современные разъёмы отвечают запросам пассажиров, которым важен цифровой комфорт.

Модернизация вагонов СВ — часть масштабной программы обновления подвижного состава РЖД. В последние годы компания активно внедряет новые стандарты обслуживания, чтобы соответствовать ожиданиям пассажиров и мировым тенденциям. Такие улучшения могут способствовать росту внутреннего пассажиропотока и сделать поездки по России более привлекательными для международных туристов.

Вагоны СВ традиционно считаются самым комфортным классом на российских железных дорогах, и их обновление — значимый шаг для всего рынка пассажирских перевозок.