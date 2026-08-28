Европа отдыхает: РЖД обновляет флагманский подвижной состав — душевые, экраны и цифровой комфорт теперь в каждом купе

28 августа 2026, 13:46
На российских железных дорогах появились новые вагоны СВ с двухметровыми кроватями и душем
На российских железных дорогах появились новые вагоны СВ с двухметровыми кроватями и душем
Модернизированные вагоны СВ с увеличенными спальными местами, душем и мультимедийными экранами начали курсировать на ключевых маршрутах РЖД. Нововведения затрагивают поезда между Москвой и крупными городами, что может изменить представление о комфорте в российских поездах.
Модернизация вагонов на российских железных дорогах стала важным событием для пассажиров дальнего следования. Теперь на маршрутах между Москвой и такими городами, как Новороссийск, Саранск, Воронеж, Тамбов, Белгород и Санкт-Петербург, начали курсировать новые вагоны, которые были впервые представлены на выставке «PRO//Движение.Экспо» в Санкт-Петербурге в августе 2025 года.
Вагоны получили восемь купе, каждое из которых оборудовано двухметровыми спальными местами — это на 16 см длиннее стандартных размеров. Внутри предусмотрены закрытые полки для ручной клади, место для верхней одежды, откидные экраны с возможностью выбора контента, напольные светильники, розетки и USB-разъемы, а также кнопка вызова проводника. В отдельном помещении установлена душевая кабина, кроме того, там имеются фен, гладильная доска и утюг.
Вагоны оснащены системой климат-контроля и экологически чистыми санитарными блоками. По информации РЖД, новые СВ уже можно встретить в составе поездов № 19/20 «Тихий Дон» (Ростов-на-Дону — Москва) и № 11/12 (Анапа — Москва). В ближайшее время такие вагоны появятся во всех составах на этих маршрутах, а затем и на других направлениях между Москвой и крупными городами.
Эксперты отмечают, что подобные изменения могут повысить привлекательность железнодорожных перевозок для тех, кто раньше выбирал самолёт или автомобиль. Увеличение длины спальных мест и наличие душевой — редкость даже для европейских поездов, что даёт российским перевозчикам конкурентное преимущество. Кроме того, выдвижные экраны и современные разъёмы отвечают запросам пассажиров, которым важен цифровой комфорт.
Модернизация вагонов СВ — часть масштабной программы обновления подвижного состава РЖД. В последние годы компания активно внедряет новые стандарты обслуживания, чтобы соответствовать ожиданиям пассажиров и мировым тенденциям. Такие улучшения могут способствовать росту внутреннего пассажиропотока и сделать поездки по России более привлекательными для международных туристов.
Вагоны СВ традиционно считаются самым комфортным классом на российских железных дорогах, и их обновление — значимый шаг для всего рынка пассажирских перевозок.
Похожие материалы
-
29.08.2026, 21:07
Новый одноэтажный пассажирский вагон: сертификация и ключевые особенности модели
Современный одноэтажный вагон, созданный «Трансмашхолдинг» для «Федеральной пассажирской компании», прошел сертификацию по стандартам Таможенного союза. Это событие может повлиять на развитие пассажирских перевозок и повысить комфорт поездок для разных категорий пассажиров.Читать далее
-
29.08.2026, 20:17
Escape E13: компактный прицеп с ретро-стилем и монолитным корпусом
Escape E13 - новинка среди компактных автоприцепов, сочетающая ретро-дизайн, современные технологии и прочную конструкцию. Модель рассчитана на три взрослых и предлагает индивидуальные опции, что особенно актуально для любителей путешествий в любое время года.Читать далее
-
29.08.2026, 18:07
УАЗ Байкал выходит на рынок: серийный автодом для России и Европы с новыми решениями
Серийный автодом УАЗ Байкал ориентирован на российский и европейский рынки, предлагая обновленный интерьер, трансформируемую мебель и несколько вариантов крыши. Модель может изменить подход к внутреннему туризму и сделать автопутешествия доступнее.Читать далее
-
29.08.2026, 17:01
Капсульный автодом на базе Scania: 10 мест, кухня и автономия для путешествий
В России появился уникальный автодом на платформе Scania с капсульными спальными местами, современной кухней и продуманной мультимедиа. Такой формат может изменить представление о комфорте в путешествиях и привлечь внимание к новым трендам в сегменте домов на колесах.Читать далее
-
29.08.2026, 16:00
Vanksy 54 2026: модульный автодом для семьи с автономией и скандинавским интерьером
Vanksy 54 2026 года - это компактный автодом с модульной планировкой и скандинавским стилем, рассчитанный на автономные путешествия всей семьей. Модель выделяется возможностью трансформации пространства и современными системами для жизни вне города. Важно знать, как такие решения меняют рынок автодомов сегодня.Читать далее
-
29.08.2026, 15:01
Новые купе, плацкарт и двухэтажные вагоны: как РЖД обновляет парк для пассажиров в 2026 году
РЖД заключила крупнейший за последние годы контракт на поставку пассажирских вагонов, что может изменить стандарты комфорта и безопасности на российских железных дорогах. Это решение особенно актуально на фоне растущих требований к качеству перевозок и обновлению инфраструктуры.Читать далее
-
29.08.2026, 08:04
В Москве показали новый плацкартный вагон: больше места и современные решения
В столице представили концепцию плацкартного вагона с увеличенными габаритами и улучшенными условиями для пассажиров. Новая разработка обещает повысить комфорт поездок и изменить привычный взгляд на дальние путешествия по железной дороге.Читать далее
-
29.08.2026, 07:35
Автодом на базе Газель Next: российская альтернатива европейским моделям
Новый автодом на платформе Газель Next сочетает в себе продуманную автономность, комфорт и адаптацию к российским условиям. Его стоимость заметно ниже европейских аналогов, что делает модель особенно актуальной для отечественного рынка.Читать далее
-
29.08.2026, 07:00
Yuejin H500C: дизельный автодом с автоматом и интерьером как у легковушки
Yuejin H500C - новый автодом из Китая, который сочетает дизельный двигатель, автоматическую коробку и современный интерьер. Модель выделяется продуманной эргономикой и оснащением, что делает ее актуальной для российских путешественников в 2026 году.Читать далее
-
29.08.2026, 05:03
Сколько стоит комфорт: особенности и услуги спальных вагонов СВ в поездах России
В 2026 году спрос на комфортные поездки по железной дороге растет, и спальные вагоны СВ становятся все популярнее. Разбираемся, какие услуги включены в билет, чем СВ отличается от других классов и как формируется цена на такие путешествия.Читать далее
Похожие материалы
-
29.08.2026, 21:07
Новый одноэтажный пассажирский вагон: сертификация и ключевые особенности модели
Современный одноэтажный вагон, созданный «Трансмашхолдинг» для «Федеральной пассажирской компании», прошел сертификацию по стандартам Таможенного союза. Это событие может повлиять на развитие пассажирских перевозок и повысить комфорт поездок для разных категорий пассажиров.Читать далее
-
29.08.2026, 20:17
Escape E13: компактный прицеп с ретро-стилем и монолитным корпусом
Escape E13 - новинка среди компактных автоприцепов, сочетающая ретро-дизайн, современные технологии и прочную конструкцию. Модель рассчитана на три взрослых и предлагает индивидуальные опции, что особенно актуально для любителей путешествий в любое время года.Читать далее
-
29.08.2026, 18:07
УАЗ Байкал выходит на рынок: серийный автодом для России и Европы с новыми решениями
Серийный автодом УАЗ Байкал ориентирован на российский и европейский рынки, предлагая обновленный интерьер, трансформируемую мебель и несколько вариантов крыши. Модель может изменить подход к внутреннему туризму и сделать автопутешествия доступнее.Читать далее
-
29.08.2026, 17:01
Капсульный автодом на базе Scania: 10 мест, кухня и автономия для путешествий
В России появился уникальный автодом на платформе Scania с капсульными спальными местами, современной кухней и продуманной мультимедиа. Такой формат может изменить представление о комфорте в путешествиях и привлечь внимание к новым трендам в сегменте домов на колесах.Читать далее
-
29.08.2026, 16:00
Vanksy 54 2026: модульный автодом для семьи с автономией и скандинавским интерьером
Vanksy 54 2026 года - это компактный автодом с модульной планировкой и скандинавским стилем, рассчитанный на автономные путешествия всей семьей. Модель выделяется возможностью трансформации пространства и современными системами для жизни вне города. Важно знать, как такие решения меняют рынок автодомов сегодня.Читать далее
-
29.08.2026, 15:01
Новые купе, плацкарт и двухэтажные вагоны: как РЖД обновляет парк для пассажиров в 2026 году
РЖД заключила крупнейший за последние годы контракт на поставку пассажирских вагонов, что может изменить стандарты комфорта и безопасности на российских железных дорогах. Это решение особенно актуально на фоне растущих требований к качеству перевозок и обновлению инфраструктуры.Читать далее
-
29.08.2026, 08:04
В Москве показали новый плацкартный вагон: больше места и современные решения
В столице представили концепцию плацкартного вагона с увеличенными габаритами и улучшенными условиями для пассажиров. Новая разработка обещает повысить комфорт поездок и изменить привычный взгляд на дальние путешествия по железной дороге.Читать далее
-
29.08.2026, 07:35
Автодом на базе Газель Next: российская альтернатива европейским моделям
Новый автодом на платформе Газель Next сочетает в себе продуманную автономность, комфорт и адаптацию к российским условиям. Его стоимость заметно ниже европейских аналогов, что делает модель особенно актуальной для отечественного рынка.Читать далее
-
29.08.2026, 07:00
Yuejin H500C: дизельный автодом с автоматом и интерьером как у легковушки
Yuejin H500C - новый автодом из Китая, который сочетает дизельный двигатель, автоматическую коробку и современный интерьер. Модель выделяется продуманной эргономикой и оснащением, что делает ее актуальной для российских путешественников в 2026 году.Читать далее
-
29.08.2026, 05:03
Сколько стоит комфорт: особенности и услуги спальных вагонов СВ в поездах России
В 2026 году спрос на комфортные поездки по железной дороге растет, и спальные вагоны СВ становятся все популярнее. Разбираемся, какие услуги включены в билет, чем СВ отличается от других классов и как формируется цена на такие путешествия.Читать далее