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18 августа 2018, 19:57

На российский рынок выходит новая компания – GAC Motor

Один из крупнейших автопроизводителей Китая, компания GAC Motor начнет продавать свои автомобили в России уже в ближайшее время. Презентация нового для нашей страны автомобильного бренда состоится 29 августа на Московском автосалоне.
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На российский рынок выходит новая компания – GAC Motor
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Китайская корпорация GAC планирует наладить сборку своих автомобилей на территории России, точнее – в Ленинградской ...
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Компания GAC Motor была основана в 1997 году. Ее штаб-квартира находится в Гуанчжоу, отсюда и название – Guangzhou Automobile Group, сокращенно GAC. У компании есть совместные предприятия с Fiat, Mitsubishi, Honda и Toyota. Ранее она выпускала автомобили в сотрудничестве с Isuzu и Peugeot. 

Какие именно модели планируется продавать в России, пока неизвестно. Китайцы могут сразу зайти с «козырей» и предложить российским покупателям флагманский седан GA8, оснащенный 200-сильным «мотором» и 6-диапазонной автоматической коробкой передач. Или большой 7-местный полноприводный внедорожник GS8, который делит моторную гамму с седаном GA8. 

Есть у GAC Motor и модель в популярном нынче сегменте компактных кроссоверов. В его линейку двигателей входят две «турбочетверки» объемом 1,3 литра (137 л.с.) и 1,5 литра (152 л.с.). Коробки: 5-ступенчатая «механика», 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями или 6-диапазонный «автомат».

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На российский рынок выходит новая компания – GAC Motor
{{material_118627}}Компания GAC Motor была основана в 1997 году. Ее штаб-квартира находится в Гуанчжоу, отсюда и название – Guangzhou Automobile Group, сокращенно GAC. У компании есть совместные предприятия с Fiat, Mitsubishi, Honda и Toyota. Ранее она выпускала автомобили в сотрудничестве с Isuzu и Peugeot. Какие именно модели планируется продавать в России, пока неизвестно. Китайцы могут сразу зайти с «козырей» и предложить российским покупателям флагманский седан GA8, оснащенный 200-сильным «мотором» и 6-диапазонной автоматической коробкой передач. Или большой 7-местный полноприводный внедорожник GS8, который делит моторную гамму с седаном GA8. Есть у GAC Motor и модель в популярном нынче сегменте компактных кроссоверов. В его линейку двигателей входят две «турбочетверки» объемом 1,3 литра (137 л.с.) и 1,5 литра (152 л.с.). Коробки: 5-ступенчатая «механика», 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями или 6-диапазонный «автомат».
2018-08-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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