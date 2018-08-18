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18 августа 2018, 19:57
На российский рынок выходит новая компания – GAC Motor
Один из крупнейших автопроизводителей Китая, компания GAC Motor начнет продавать свои автомобили в России уже в ближайшее время. Презентация нового для нашей страны автомобильного бренда состоится 29 августа на Московском автосалоне.
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Китайская корпорация GAC планирует наладить сборку своих автомобилей на территории России, точнее – в Ленинградской ...Читать далее
Какие именно модели планируется продавать в России, пока неизвестно. Китайцы могут сразу зайти с «козырей» и предложить российским покупателям флагманский седан GA8, оснащенный 200-сильным «мотором» и 6-диапазонной автоматической коробкой передач. Или большой 7-местный полноприводный внедорожник GS8, который делит моторную гамму с седаном GA8.
Есть у GAC Motor и модель в популярном нынче сегменте компактных кроссоверов. В его линейку двигателей входят две «турбочетверки» объемом 1,3 литра (137 л.с.) и 1,5 литра (152 л.с.). Коробки: 5-ступенчатая «механика», 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями или 6-диапазонный «автомат».
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22.08.2018, 00:42
В продуктовой линейке НефАЗ появился новый полуприцеп-рефрижератор
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20.08.2018, 07:38
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