На российский рынок выходит новый стильный седан

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Седан Omoda S5 отличается современным динамичным дизайном с трехмерной радиаторной решеткой Star Diamond, светодиодной оптикой и сдвоенными патрубками выпускной системы. Интерьер отделан качественными материалами, а кресла украшены контрастной строчкой. Седан построен на универсальной модульной архитектуре M1X. Его габаритная длина составляет 4 644 мм, а колесная база – 2 650 мм. Передняя подвеска – Макферсон, задняя – полузависимая, пружинная с гидрателескопическими амортизаторами.

Базовая версия оснащена 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 113 л.с., работающим в паре с бесступенчатой коробкой передач CVT. Альтернативу ему составляет турбированный агрегат того же объема мощностью 147 л.с.

Фото: Omoda

В список стандартного оснащения (комплектация Life) входят 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, электропривод и обогрев боковых зеркал, кожаная отделка салона, обогрев передних сидений, цифровая «приборка», и 10,25-дюймовый экран медиасистемы, три USB-порта, четыре подушки безопасности и шторки безопасности, штатный иммобилайзер, задние датчики парковки и система кругового обзора, а также круиз-контроль, система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой.

На следующем уровне Tech появляются 17-дюймовые диски, датчики дождя, климат-контроль с функцией ионизации воздуха, обогрев второго ряда сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. В топовой комплектации Ultra дополнительно появляется панорамный люк и богатый набор электронных ассистентов: от мониторинга слепых зон и автоматического света до системы удержания в полосе и помощи при движении в пробках. Цены обещают назвать в ближайшее время.

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