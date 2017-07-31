31 июля 2017, 12:45

На российский рынок выйдет Buick Enclave 2018

Американский автопроизводитель сообщил, что до конца лета начнутся продажи обновленного кроссовера Enclave. Бренд уже опубликовал цены и комплектации модели, что позволяет уже сейчас сделать выбор в пользу одной из модификаций.
^

Buick Enclave
Новый от 1 640 000 до 1 796 860 Р
Отзывов: 1
Дизайнеры потрудились над обновлением передней и задyей части кузова, а то время как боковины автомобиля практически не изменились. В плане технических характеристик покупателям будет предложен не такой уж большой выбор двигателей и трансмиссий. Инженеры снабдили модель 3,6-литровым бензиновым двигателем с мощностью 302 л.с., который сочетается с 9-ступенчатым «автоматом» с двойным сцеплением. Правда, автолюбители смогут выбрать между полным и передним приводом. По словам представителей компании, расход в загородном цикле составит 9,4-9,8 литров на 100 км, а в городском режиме автомобилю потребуется не менее 14 литров.

Главной «фишкой» Buick Enclave стали системы безопасности. В список оборудования входят 7 подушек безопасности, камера заднего вида, парктроник, адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга слепых зон, предупреждения столкновений и кругового обзора.

Модель будет предложена в четырех комплектациях: Base, Essence, Premium и Avenir. Переднеприводная базовая модификация обойдется в 40 970 долларов, а цена максимальной комплектации составляет 54 390 долларов.

Компания не исключает возможность разработки гибридной версии автомобиля, но точные сроки появления пока неизвестны.

Новинки и концепт кары Бьюик Анклав

В избранное

Комментарии

Материал про

Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Отзыв о Buick Park Avenue 1994 года
автомобиль бомба, ПУЛЯ, но вот с запчастями проблема и книги нет по ремонту, а в остальном просто супер, а не машина.
Andrei2000
Запчасти на Бьюик Парк авеню
Люди подскажите где можно реально заказать запчасти на Бьюик Парк авеню, ни могу ни чего найти он у меня 1994 года выпуска, со всеми наворотами, кароче бывший ФБР-овский или полицейский автомобиль, ни по электронной части, ни по трансмиссии ни по подвеске ни где ни чего не могу найти.
Andrei2000
Ответ на вопрос,какая модель АКПП стоит на вашем Автомобиле.
«За поощрения спасибо, за минус объясните.»
Игорь
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Buick Автомудрость Buick АвтоПитер Buick Дизайн и тюнинг Buick Новинки и концепт кары Buick Новости и акции автосалонов Buick Автосалоны и дилеры марки Buick Аренда и прокат авто марки Buick Автоклубы и форумы автозавчастей марки Buick Автосервисы и магазины автозапчастей марки Buick
Главные материалы
Тормозить по требованию. ГИБДД остановит, где захочет
Петербургские дилеры ожидают роста рынка
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа Buick Enclave
Объявления о продаже Buick Enclave
Рейтинг по классам
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 39 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Defender и еще 6 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Suzuki Vitara и еще 7 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
На российский рынок выйдет Buick Enclave 2018
{{model_1588}}Дизайнеры потрудились над обновлением передней и задyей части кузова, а то время как боковины автомобиля практически не изменились. В плане технических характеристик покупателям будет предложен не такой уж большой выбор двигателей и трансмиссий. Инженеры снабдили модель 3,6-литровым бензиновым двигателем с мощностью 302 л.с., который сочетается с 9-ступенчатым «автоматом» с двойным сцеплением. Правда, автолюбители смогут выбрать между полным и передним приводом. По словам представителей компании, расход в загородном цикле составит 9,4-9,8 литров на 100 км, а в городском режиме автомобилю потребуется не менее 14 литров.Главной «фишкой» Buick Enclave стали системы безопасности. В список оборудования входят 7 подушек безопасности, камера заднего вида, парктроник, адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга слепых зон, предупреждения столкновений и кругового обзора.Модель будет предложена в четырех комплектациях: Base, Essence, Premium и Avenir. Переднеприводная базовая модификация обойдется в 40 970 долларов, а цена максимальной комплектации составляет 54 390 долларов.Компания не исключает возможность разработки гибридной версии автомобиля, но точные сроки появления пока неизвестны.
2017-07-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Великий Новгород Чебоксары Йошкар-Ола
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG