31 июля 2017, 12:45
На российский рынок выйдет Buick Enclave 2018
Американский автопроизводитель сообщил, что до конца лета начнутся продажи обновленного кроссовера Enclave. Бренд уже опубликовал цены и комплектации модели, что позволяет уже сейчас сделать выбор в пользу одной из модификаций.
Buick Enclave
Новый от 1 640 000 до 1 796 860 Р
Отзывов: 1
Главной «фишкой» Buick Enclave стали системы безопасности. В список оборудования входят 7 подушек безопасности, камера заднего вида, парктроник, адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга слепых зон, предупреждения столкновений и кругового обзора.
Модель будет предложена в четырех комплектациях: Base, Essence, Premium и Avenir. Переднеприводная базовая модификация обойдется в 40 970 долларов, а цена максимальной комплектации составляет 54 390 долларов.
Компания не исключает возможность разработки гибридной версии автомобиля, но точные сроки появления пока неизвестны.
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
автомобиль бомба, ПУЛЯ, но вот с запчастями проблема и книги нет по ремонту, а в остальном просто супер, а не машина.
Люди подскажите где можно реально заказать запчасти на Бьюик Парк авеню, ни могу ни чего найти он у меня 1994 года выпуска, со всеми наворотами, кароче бывший ФБР-овский или полицейский автомобиль, ни по электронной части, ни по трансмиссии ни по подвеске ни где ни чего не могу найти.
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