28 октября 2019, 01:01
На российском рынке может появиться новый автомобильный бренд
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Фото: Rivian
В Роспатент подана заявка на регистрацию товарного знака нового для нас автомобильного бренда. В открытой базе ведомства появилось изображение логотипа американского производителя электромобилей Rivian.
Фото: Роспатент
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Американский стартап Rivian Automotive представил первый в истории электрический пикап R1T. Внедорожник получил ...Читать далее
Американскую компанию Rivian основал 10 лет назад Роберт Скэриндж, окончивший Массачусетский технологический институт (MIT) с докторской степенью в области машиностроения. Начиная с 2011 года, компания сконцентрировалась на разработке электрокаров. Сейчас у нее помимо инжиниринговых центров есть собственный завод, который Rivian приобрела в 2017 году у Mitsubishi Motors.
В ноябре 2018 года Rivian представила два своих первых электрокара: пикап R1T и 7-местный кроссовер R1S. Оба автомобиля отличаются внушительным дорожным просветом в 200 мм, который во внедорожном ездовом режиме увеличивается до 365 мм. Они способны преодолевать брод глубиной до 1,1 метра и въезжать на 45-градусный подъем. Мощность четырех электромоторов превышает 760 л.с., а дальность хода - 700 километров. Серийную сборку автомобилей планируют наладить в 2020 году. В сентябре этого года Rivian подписала соглашение с Amazon на поставку 100 тысяч электрических фургонов в срок до 2030 года. Первые автомобили должны отгрузить в 2021 году. Затем на рынок выйдет еще один электрокар – в кузове «хэтчбек».
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