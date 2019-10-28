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28 октября 2019, 01:01

На российском рынке может появиться новый автомобильный бренд

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Фото: Rivian
В Роспатент подана заявка на регистрацию товарного знака нового для нас автомобильного бренда. В открытой базе ведомства появилось изображение логотипа американского производителя электромобилей Rivian.
На российском рынке может появиться новый автомобильный бренд

Фото: Роспатент

На российском рынке может появиться новый автомобильный бренд

 

На российском рынке может появиться новый автомобильный бренд

 

На российском рынке может появиться новый автомобильный бренд

 

На российском рынке может появиться новый автомобильный бренд

 

На российском рынке может появиться новый автомобильный бренд
На российском рынке может появиться новый автомобильный бренд
На российском рынке может появиться новый автомобильный бренд
На российском рынке может появиться новый автомобильный бренд
На российском рынке может появиться новый автомобильный бренд
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Инициатором подачи патентной заявки Rivian указан житель Москвы Минкин Денис Андреевич. Какое отношение он имеет к Rivian Automotive LLC, пока неизвестно. К заявке приложен оригинальный логотип бренда.

Американскую компанию Rivian основал 10 лет назад Роберт Скэриндж, окончивший Массачусетский технологический институт (MIT) с докторской степенью в области машиностроения. Начиная с 2011 года, компания сконцентрировалась на разработке электрокаров. Сейчас у нее помимо инжиниринговых центров есть собственный завод, который Rivian приобрела в 2017 году у Mitsubishi Motors. 

В ноябре 2018 года Rivian представила два своих первых электрокара: пикап R1T и 7-местный кроссовер R1S. Оба автомобиля отличаются внушительным дорожным просветом в 200 мм, который во внедорожном ездовом режиме увеличивается до 365 мм. Они способны преодолевать брод глубиной до 1,1 метра и въезжать на 45-градусный подъем. Мощность четырех электромоторов превышает 760 л.с., а дальность хода - 700 километров. Серийную сборку автомобилей планируют наладить в 2020 году. В сентябре этого года Rivian подписала соглашение с Amazon на поставку 100 тысяч электрических фургонов в срок до 2030 года. Первые автомобили должны отгрузить в 2021 году. Затем на рынок выйдет еще один электрокар – в кузове «хэтчбек».

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Lowharan
Представлен новый хэтчбек Honda Fit / Jazz
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
rushaniyakrechetov
Пикап Mercedes-Benz X-Class выпустили в очень черной версии
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
rushaniyakrechetov
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На российском рынке может появиться новый автомобильный бренд
{{material_125127}}Инициатором подачи патентной заявки Rivian указан житель Москвы Минкин Денис Андреевич. Какое отношение он имеет к Rivian Automotive LLC, пока неизвестно. К заявке приложен оригинальный логотип бренда.Американскую компанию Rivian основал 10 лет назад Роберт Скэриндж, окончивший Массачусетский технологический институт (MIT) с докторской степенью в области машиностроения. Начиная с 2011 года, компания сконцентрировалась на разработке электрокаров. Сейчас у нее помимо инжиниринговых центров есть собственный завод, который Rivian приобрела в 2017 году у Mitsubishi Motors. В ноябре 2018 года Rivian представила два своих первых электрокара: пикап R1T и 7-местный кроссовер R1S. Оба автомобиля отличаются внушительным дорожным просветом в 200 мм, который во внедорожном ездовом режиме увеличивается до 365 мм. Они способны преодолевать брод глубиной до 1,1 метра и въезжать на 45-градусный подъем. Мощность четырех электромоторов превышает 760 л.с., а дальность хода - 700 километров. Серийную сборку автомобилей планируют наладить в 2020 году. В сентябре этого года Rivian подписала соглашение с Amazon на поставку 100 тысяч электрических фургонов в срок до 2030 года. Первые автомобили должны отгрузить в 2021 году. Затем на рынок выйдет еще один электрокар – в кузове «хэтчбек».
2019-10-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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