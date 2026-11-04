Для зимы и лета: Как УАЗ «Навигатор» устроен внутри — четыре спальных места, душ и солнечные панели

4 ноября 2026, 05:55
Вместо гостиницы и палатки: чем привлекателен УАЗ «Навигатор» для путешествий
Вместо гостиницы и палатки: чем привлекателен УАЗ «Навигатор» для путешествий
Автодом УАЗ Навигатор рассчитан на четверых и построен на шасси УАЗ Патриот. В описании указаны модуль массой 2350 кг, четыре спальных места и три уровня оснащения - от автономного отопителя до стиральной машины.
В России в массовой доступности представлено автодом «УАЗ Навигатор» построенный на шасси УАЗ «Патриот» — машина, рассчитанная на четырех человек и, по данным 110km.ru, полностью собранная из отечественных комплектующих. Масса жилого модуля составляет 2350 кг, и эта цифра важна при оценке загрузки автодома.
Габариты автодома — 5400 мм в длину, 2100 мм в ширину и 3100 мм в высоту. Внутри предусмотрены четыре сидячих и четыре спальных места. Размеры кроватей составляют 1900×1400 и 1850×1000 мм, санузел оборудован биотуалетом и душевой, что позволяет не зависеть от кемпингов и принимать душ прямо в дороге. Привод полный.
Предлагаются три комплектации. В версии «Стандарт» указаны автономный обогреватель, дизельный бойлер и вместительные баки для воды. В комплектацию также входят индукционная плита и холодильник; заявлены душевая с биотуалетом и солнечная панель. Для маневрирования предусмотрены камера заднего вида и парктроники.
«Оптима» в дополнительное оснащение получила фаркоп и внешний отопитель. В эту версию входят маркиза, рейлинги с порогом и защитный бампер. Для быта добавлены телевизор и портативная электростанция, установлен также кондиционер.
В «Люксе» предусмотрены стиральная машина и кофемашина, а также дополнительные светодиодные фонари.
В перечне технического оснащения отдельно присутствуют холодильник на 95 литров и два аккумулятора ёмкостью по 100 А·ч. К ним добавлена литиевая батарея; мощность солнечных панелей составляет 600 Вт. Установлен и технологический бойлер.
В комплект также входят велодержатель и трехметровая маркиза. Автодом «УАЗ Навигатор» — это вариант для семейных поездок и экспедиций небольшой команды. Такой автодом сможет заменить гостиницу и палатку.
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