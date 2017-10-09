9 октября 2017, 20:43

На российском рынке появится кроссовер Changan CS75

Китайский автопроизводитель Changan готовится к выводу на отечественный рынок кроссовера CS75. В настоящее время компания получает сертификат одобрения типа транспортного средства на эту модель.
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Китайский автопроизводитель Changan опубликовал предварительный прайс на свой новый кроссовер CS55. Модель ...
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Длина среднеразмерного паркетника достигает 4 650 мм, ширина - 1 850 мм, а высота составляет 1 750 мм. Расстояние между осями равняется 2 700 мм. Моторная линейка включает 1,8-литровый двигатель с турбонаддувом, выдающий 163 л.с, и 2-литровый «атмосферник» с мощностью 148 «лошадей». Коробка передач на 6 ступеней может быть как механической, так и автоматической.

Уже в базовой комплектации автомобиль получил адаптивный круиз-контроль, функцию помощи при парковке, спуске и подъеме, панорамную крышу, электронный ручной тормоз, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым тачскрином, навигационную систему, круговой видеообзор и голосовое управление. Сроки начала продаж модели на российском рынке и актуальные цены пока не объявлены. Китайским покупателям паркетник в стандартном исполнении доступен от 105 800 юаней, что эквивалентно 920 000 рублей. За топовую версию надо заплатить не менее 184 800 юаней, что составляет 1 604 000 рублей.

Напомним, что ранее компания опубликовала стоимость кроссовера CS55.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Changan CS35
машина мне нравится .единственный недостаток нет подогрева передних сидений при люксовой комплектации.Запаха нет в салоне никакого, сидела в новеньком ниссане альмера , запах....просто ужас !!!!
Лариса
Changan представил свой кроссовер
2 миллиона автомобилей цифра немаленькая однако...
alexsey9999
Changan CS35: новый SUV в России
смотрел сидел отлично.все подогнано..надо прокатиться если понравиться-беру.
виктор
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На российском рынке появится кроссовер Changan CS75
{{material_120140}}Длина среднеразмерного паркетника достигает 4 650 мм, ширина - 1 850 мм, а высота составляет 1 750 мм. Расстояние между осями равняется 2 700 мм. Моторная линейка включает 1,8-литровый двигатель с турбонаддувом, выдающий 163 л.с, и 2-литровый «атмосферник» с мощностью 148 «лошадей». Коробка передач на 6 ступеней может быть как механической, так и автоматической. Уже в базовой комплектации автомобиль получил адаптивный круиз-контроль, функцию помощи при парковке, спуске и подъеме, панорамную крышу, электронный ручной тормоз, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым тачскрином, навигационную систему, круговой видеообзор и голосовое управление. Сроки начала продаж модели на российском рынке и актуальные цены пока не объявлены. Китайским покупателям паркетник в стандартном исполнении доступен от 105 800 юаней, что эквивалентно 920 000 рублей. За топовую версию надо заплатить не менее 184 800 юаней, что составляет 1 604 000 рублей.Напомним, что ранее компания опубликовала стоимость кроссовера CS55.
2017-10-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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