12 октября 2017, 21:31

На российском рынке появится самый дорогой Land Cruiser

Компания Toyota презентовала топовую комплектацию внедорожника Land Cruiser 200 для отечественного рынка. Ее назвали Excalibur - в честь легендарного меча короля Артура.
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  На российском рынке появится самый дорогой Land Cruiser Toyota Land Cruiser На российском рынке появится самый дорогой Land Cruiser Toyota Land Cruiser На российском рынке появится самый дорогой Land Cruiser Toyota Land Cruiser На российском рынке появится самый дорогой Land Cruiser Toyota Land Cruiser На российском рынке появится самый дорогой Land Cruiser
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фото
  

Toyota Land Cruiser
Выпускается с 1989 г.
Новый от 3 983 000 до 5 365 000 Р
Отзывов: 7
Новая версия заменит комплектации Executive Black и Executive White. Toyota Land Cruiser 200 Excalibur отличается от других модификаций видоизмененными бамперами, иной радиаторной решеткой, окантовкой передних противотуманных фар, легкосплавными колесными дисками на 20 дюймов, затемненной головной светодиодной оптикой, а также шильдиками особенной версии. Салон выполнен из перфорированной кожи Semi-aniline с ромбовидной строчкой.

Покупатели смогут выбрать между двумя вариантами технического оснащения. В первом случае внедорожник получил 4,6-литровый бензиновый двигатель V8, выдающий 309 «лошадей». За нее придется заплатить не менее 5 493 000 рублей.

Вторая версия, доступная отечественным покупателям, содержит в подкапотном пространстве дизельный двигатель V8 объемом 4,5 литра, мощность которого составляет 5 616 000 рублей. В настоящее время это самая дорогая версия флагманского внедорожника компании.

Дизайн и тюнинг Тойота Лэнд Крузер

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Форум Toyota Land Cruiser
| Подскажите пожалуйста у меня Крузак 200 2009 года.На днях комп перестал запоминать режим климата который я выставляю.При авто запуске перескакивает на Авто и не включает вентилятор печки.Что можно сделать и как это исправить.
Геннадий
Чем отличается дизельный Land Cruiser 200 от бензинового
Автор - явно просматривается амбициозный, типичный москвич. Давно ли Вы сударь пересели с родных жигулей на крузер. Нет - не давеча, как лет 7 или 10, а сейчас во всеуслышание вешаете о том, какой крузер или как вы там его обозвали "краузер" хороший или плохой. Вы лучше расскажите о своих жигулях, на ...
Михаил
Премьера Land Cruiser 200
"Неизвестно, правдива ли эта история, или это хорошо продуманная реклама, но японские автомобили, как ни крути, славятся своим высочайшим качеством." Кретины! Японские автомобили - ЛУЧШИЕ в мире. Европейские, а тем более американские - полное ФУФЛО (в сравнении с японскими) .
Вася
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На российском рынке появится самый дорогой Land Cruiser
{{model_1734}}Новая версия заменит комплектации Executive Black и Executive White. Toyota Land Cruiser 200 Excalibur отличается от других модификаций видоизмененными бамперами, иной радиаторной решеткой, окантовкой передних противотуманных фар, легкосплавными колесными дисками на 20 дюймов, затемненной головной светодиодной оптикой, а также шильдиками особенной версии. Салон выполнен из перфорированной кожи Semi-aniline с ромбовидной строчкой.Покупатели смогут выбрать между двумя вариантами технического оснащения. В первом случае внедорожник получил 4,6-литровый бензиновый двигатель V8, выдающий 309 «лошадей». За нее придется заплатить не менее 5 493 000 рублей. Вторая версия, доступная отечественным покупателям, содержит в подкапотном пространстве дизельный двигатель V8 объемом 4,5 литра, мощность которого составляет 5 616 000 рублей. В настоящее время это самая дорогая версия флагманского внедорожника компании.
2017-10-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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