12 октября 2017, 21:31
На российском рынке появится самый дорогой Land Cruiser
Компания Toyota презентовала топовую комплектацию внедорожника Land Cruiser 200 для отечественного рынка. Ее назвали Excalibur - в честь легендарного меча короля Артура.
Toyota Land Cruiser
Выпускается с 1989 г.
Новый от 3 983 000 до 5 365 000 Р
Отзывов: 7
Покупатели смогут выбрать между двумя вариантами технического оснащения. В первом случае внедорожник получил 4,6-литровый бензиновый двигатель V8, выдающий 309 «лошадей». За нее придется заплатить не менее 5 493 000 рублей.
Вторая версия, доступная отечественным покупателям, содержит в подкапотном пространстве дизельный двигатель V8 объемом 4,5 литра, мощность которого составляет 5 616 000 рублей. В настоящее время это самая дорогая версия флагманского внедорожника компании.
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