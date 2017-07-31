31 июля 2017, 09:38

На российском рынке скоро появится внедорожник Chevrolet Traverse

Отечественные поклонники марки Chevrolet могут готовиться к появлению новой модели. Представители компании сообщили, что в конце текущего года состоится официальная премьера внедорожника Chevrolet Traverse, после чего можно ожидать начало продаж.
^

Ранее мы писали
Эксперты не исключают, что таким образом производитель пробует варианты возвращения на отечественный рынок ...
Читать далее
На американском рынке за новый внедорожник в базовой комплектации предлагается заплатить не менее 30 900 долларов (1 840 000 рублей), а вот «топовый» вариант обойдется не менее 50 000 долларов. Стоимость для российских покупателей пока не объявлена.

Chevrolet не спешит раскрывать подробности о техническом оснащении автомобиля. Известно, что создатели приготовили четыре комплектации Traverse: L, LS, LT и Premier. Сейчас автопроизводитель открыл предзаказ только на одну модификацию, которая оснащена атмосферным 3,6-литровым двигателем, выдающим мощность 310 «лошадей». Пару ей составила автоматическая 9-ступенчатая коробка передач. Известно, что покупатели смогут выбирать между передним и полным приводом.

В планах компании подготовить вариацию с именем RS, но сроки ее появления на рынке и приблизительная стоимость пока не известны.

Комплектации и технические характеристики

Chevrolet Traverse 3.6 AT
Год выпуска, с2012
Год выпуска, по2015
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/7
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин288
Объем двигателя3564
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл17.2
Загородный цикл9.6
Смешанный цикл14.4
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Шевроле Траверс

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Chevrolet Niva
От Шнивы просто балдею! Брал в 2013 в ноябре, полный пакет, но без кондюка (живу на севере, он тут мне ненужен) . Ну да, расход и мощность движка не айс. Ну а в остальном просто кайф. Есть еще Хундай-Солярис, но он так-по городу помотаться да для жены. Шнива же это песня просто, когда за грибами, на ...
Николай
Форум Chevrolet Blazer
Шевроле блейзер 1995г, 4.3 литра, v6, 193 лошадки, 4wd. Очень класный автомобиль. Технически не очень сложный и ремонтопригодный. Симпатичный дизайн. Двигатель давольно мощный борт.комп позволяет АКПП И ДВС втапить педаль в пол да так, аж вдавливает в сидение. Постоянный задней привод, с лёким ножатием ...
Павел
Форум Chevrolet Rezzo
Классный семейный автомобиль, хорош для дальних поездок
Влад
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Chevrolet Автомудрость Chevrolet АвтоПитер Chevrolet Дизайн и тюнинг Chevrolet Новинки и концепт кары Chevrolet Новости и акции автосалонов Chevrolet Автосалоны и дилеры марки Chevrolet Аренда и прокат авто марки Chevrolet Автоклубы и форумы автозавчастей марки Chevrolet Автосервисы и магазины автозапчастей марки Chevrolet
Главные материалы
Тормозить по требованию. ГИБДД остановит, где захочет
Петербургские дилеры ожидают роста рынка
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа Chevrolet Traverse
Объявления о продаже Chevrolet Traverse
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс B Exclusive
Mini One и еще 3 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 23 модели
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 39 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
На российском рынке скоро появится внедорожник Chevrolet Traverse
{{material_119803}}На американском рынке за новый внедорожник в базовой комплектации предлагается заплатить не менее 30 900 долларов (1 840 000 рублей), а вот «топовый» вариант обойдется не менее 50 000 долларов. Стоимость для российских покупателей пока не объявлена.Chevrolet не спешит раскрывать подробности о техническом оснащении автомобиля. Известно, что создатели приготовили четыре комплектации Traverse: L, LS, LT и Premier. Сейчас автопроизводитель открыл предзаказ только на одну модификацию, которая оснащена атмосферным 3,6-литровым двигателем, выдающим мощность 310 «лошадей». Пару ей составила автоматическая 9-ступенчатая коробка передач. Известно, что покупатели смогут выбирать между передним и полным приводом.В планах компании подготовить вариацию с именем RS, но сроки ее появления на рынке и приблизительная стоимость пока не известны.
2017-07-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Пенза Красноярск Ивановская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG