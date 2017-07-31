31 июля 2017, 09:38
На российском рынке скоро появится внедорожник Chevrolet Traverse
Отечественные поклонники марки Chevrolet могут готовиться к появлению новой модели. Представители компании сообщили, что в конце текущего года состоится официальная премьера внедорожника Chevrolet Traverse, после чего можно ожидать начало продаж.
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Chevrolet не спешит раскрывать подробности о техническом оснащении автомобиля. Известно, что создатели приготовили четыре комплектации Traverse: L, LS, LT и Premier. Сейчас автопроизводитель открыл предзаказ только на одну модификацию, которая оснащена атмосферным 3,6-литровым двигателем, выдающим мощность 310 «лошадей». Пару ей составила автоматическая 9-ступенчатая коробка передач. Известно, что покупатели смогут выбирать между передним и полным приводом.
В планах компании подготовить вариацию с именем RS, но сроки ее появления на рынке и приблизительная стоимость пока не известны.
Комплектации и технические характеристики
|Chevrolet Traverse 3.6 AT
|Год выпуска, с
|2012
|Год выпуска, по
|2015
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/7
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|288
|Объем двигателя
|3564
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|17.2
|Загородный цикл
|9.6
|Смешанный цикл
|14.4
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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