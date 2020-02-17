На «Роза Хуторе» отгремел финал чемпионата Audi quattro Winter Cup 2020
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Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
В России бренд организует любительский турнир по горным лыжам Audi quattro Winter Cup, который в этом году прошел в четвертый раз. Соревнования демократичны – в них могут принять участие владельцы автомобилей премиальных брендов.
Программу чемпионата Audi quattro Winter Cup открыл московский этап, который состоялся 1 февраля 2020 года на трассе спортивно-развлекательного парка «Волен». Второй отборочный этап прошел на «Игоре» в 50 км от Санкт-Петербурга.
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
На сочинском этапе неплохие шансы попасть в тройку сильнейших имел представитель портала 110km.ru. Однако нелепое падение во второй попытке перечеркнуло все надежды. Как говорится, будем тренироваться…
Гости и участники соревнований смогли также познакомиться со стильным компактным купе-кроссовером Audi Q3. Модель II поколения получила полностью цифровую концепцию отображения данных и управления, широкий набор информационно-развлекательных систем и ассистирующих технологий. Подробнее о новом Q3 – в ближайшем дилерском центре.
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