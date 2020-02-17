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17 февраля 2020, 23:08

На «Роза Хуторе» отгремел финал чемпионата Audi quattro Winter Cup 2020

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Фото: Audi
На олимпийском горнолыжном курорте «Роза Хутор» в минувшие выходные прошел финал чемпионата Audi quattro Winter Cup 2020. Победители турнира впервые отправятся на турнир Audi quattro Ski Cup в Австрию (Китцбюэль,13-15 марта 2020 года), дабы представить Россию на самом главном международном турнире Audi для спортсменов-любителей.
На Роза Хуторе отгремел финал чемпионата Audi quattro Winter Cup 2020

Фото: Audi

На Роза Хуторе отгремел финал чемпионата Audi quattro Winter Cup 2020

Фото: Audi

На Роза Хуторе отгремел финал чемпионата Audi quattro Winter Cup 2020

Фото: Audi

На Роза Хуторе отгремел финал чемпионата Audi quattro Winter Cup 2020

Фото: Audi

На Роза Хуторе отгремел финал чемпионата Audi quattro Winter Cup 2020

Фото: Audi

На Роза Хуторе отгремел финал чемпионата Audi quattro Winter Cup 2020

Фото: Audi

На Роза Хуторе отгремел финал чемпионата Audi quattro Winter Cup 2020

Фото: Audi

На Роза Хуторе отгремел финал чемпионата Audi quattro Winter Cup 2020
На Роза Хуторе отгремел финал чемпионата Audi quattro Winter Cup 2020
На Роза Хуторе отгремел финал чемпионата Audi quattro Winter Cup 2020
На Роза Хуторе отгремел финал чемпионата Audi quattro Winter Cup 2020
На Роза Хуторе отгремел финал чемпионата Audi quattro Winter Cup 2020
На Роза Хуторе отгремел финал чемпионата Audi quattro Winter Cup 2020
На Роза Хуторе отгремел финал чемпионата Audi quattro Winter Cup 2020

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Почти 10 лет Audi выступает партнером Чемпионата мира по горнолыжному спорту FIS и уже более 20 лет поддерживает лыжные ассоциации и национальные лыжные команды многих стран мира.

В России бренд организует любительский турнир по горным лыжам Audi quattro Winter Cup, который в этом году прошел в четвертый раз. Соревнования демократичны – в них могут принять участие владельцы автомобилей премиальных брендов.

Программу чемпионата Audi quattro Winter Cup открыл московский этап, который состоялся 1 февраля 2020 года на трассе спортивно-развлекательного парка «Волен». Второй отборочный этап прошел на «Игоре» в 50 км от Санкт-Петербурга.

На Роза Хуторе отгремел финал чемпионата Audi quattro Winter Cup 2020

Фото: Audi

На Роза Хуторе отгремел финал чемпионата Audi quattro Winter Cup 2020

Фото: Audi

На Роза Хуторе отгремел финал чемпионата Audi quattro Winter Cup 2020

Фото: Audi

На Роза Хуторе отгремел финал чемпионата Audi quattro Winter Cup 2020

Фото: Audi

На Роза Хуторе отгремел финал чемпионата Audi quattro Winter Cup 2020

Фото: Audi

На Роза Хуторе отгремел финал чемпионата Audi quattro Winter Cup 2020

Фото: Audi

На Роза Хуторе отгремел финал чемпионата Audi quattro Winter Cup 2020
На Роза Хуторе отгремел финал чемпионата Audi quattro Winter Cup 2020
На Роза Хуторе отгремел финал чемпионата Audi quattro Winter Cup 2020
На Роза Хуторе отгремел финал чемпионата Audi quattro Winter Cup 2020
На Роза Хуторе отгремел финал чемпионата Audi quattro Winter Cup 2020
На Роза Хуторе отгремел финал чемпионата Audi quattro Winter Cup 2020

Audi Q3
От 1.4 л, 150 л.с
Новый от 2 253 000 до 2 870 000 Р
Третий отборочный тур и финальная гонка Audi quattro Winter Cup 2020 состоялись в Сочи, на «Роза Хуторе». В соревнованиях приняли участие более 400 любителей зимних видов спорта.

На сочинском этапе неплохие шансы попасть в тройку сильнейших имел представитель портала 110km.ru. Однако нелепое падение во второй попытке перечеркнуло все надежды. Как говорится, будем тренироваться…

Гости и участники соревнований смогли также познакомиться со стильным компактным купе-кроссовером Audi Q3. Модель II поколения получила полностью цифровую концепцию отображения данных и управления, широкий набор информационно-развлекательных систем и ассистирующих технологий. Подробнее о новом Q3 – в ближайшем дилерском центре.  



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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi Q3
Хорошая машина, можно поискать на сервисах вроде avtosito
Аркаша
кипит q3
в вашем закипании вины антифриза нет, это нужно понимать. Думаю, вам нужно как можно скорее обратиться в сервис, тем более, сейчас еще все уйдут на каникулы и можете надолго потом без машины остаться. Пока что, влейте воды обычной. Это временная мера, но она позволит привести уровень ож в исходное состояние ...
BtwOfcAnyway
Не включается обогрев сидений AUDI Q3
В первую очередь, я бы поменял сервис, потому-что советовать менять все сидения из-за подогрева, можно только в том случаем, если этот подогрев спалил эти сидения. Ну и поскольку есть ошибка, которая загорается снова и снова, значит эту проблему надо решать. Напишите для начала что за ошибка. А там уже ...
Richard
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На «Роза Хуторе» отгремел финал чемпионата Audi quattro Winter Cup 2020
{{material_128640}} Почти 10 лет Audi выступает партнером Чемпионата мира по горнолыжному спорту FIS и уже более 20 лет поддерживает лыжные ассоциации и национальные лыжные команды многих стран мира. В России бренд организует любительский турнир по горным лыжам Audi quattro Winter Cup, который в этом году прошел в четвертый раз. Соревнования демократичны – в них могут принять участие владельцы автомобилей премиальных брендов.Программу чемпионата Audi quattro Winter Cup открыл московский этап, который состоялся 1 февраля 2020 года на трассе спортивно-развлекательного парка «Волен». Второй отборочный этап прошел на «Игоре» в 50 км от Санкт-Петербурга. {{gallery_1935}} {{model_v2_no_show_3013}} Третий отборочный тур и финальная гонка Audi quattro Winter Cup 2020 состоялись в Сочи, на «Роза Хуторе». В соревнованиях приняли участие более 400 любителей зимних видов спорта.На сочинском этапе неплохие шансы попасть в тройку сильнейших имел представитель портала 110km.ru. Однако нелепое падение во второй попытке перечеркнуло все надежды. Как говорится, будем тренироваться… Гости и участники соревнований смогли также познакомиться со стильным компактным купе-кроссовером Audi Q3. Модель II поколения получила полностью цифровую концепцию отображения данных и управления, широкий набор информационно-развлекательных систем и ассистирующих технологий. Подробнее о новом Q3 – в ближайшем дилерском центре.  
2020-02-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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