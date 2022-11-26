На руднике теперь не уснешь - водителя разбудит «Антисон»
Как сообщает пресс-служба «Росатома», для предотвращения происшествий на дорогах в кабинах автомобилей монтируют систему мониторинга состояния водителя.
Техника работает в автоматическом режиме и способна реагировать на физиологические признаки потери концентрации сидящего за рулем. Как только датчики зафиксируют отвлечение или дремоту, сразу подается звуковой сигнал.
Фото: Росатом
По словам Андрея Фефелова, директора по логистике и транспортному обеспечению «Хиагды», необходимость постоянно концентрировать внимание на дорожной обстановке, монотонное движение, а также однотипный набор действий перегружают нервную систему и органы зрения, а за рулем, как известно, усталость накапливается незаметно.
«Система «Антисон» показала хорошие результаты», - резюмировал транспортник.
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Что предлагает «Росатом» для производства российских электромобилей
В рамках XII международного форума «АтомЭспо-2022» состоялся круглый стол на тему «Электродвижение как новая парадигма развития отрасли». Эксперты обсудили перспективы рынка электромобилей в России, существующие вызовы, барьеры и необходимые стимулы для его развития.Читать далее
-
21.11.2022, 08:06
ГИБДД Курской области имитировала место серьезного ДТП
Сотрудники Госавтоинспекции Курской области провели необычный перфоманс. На одной из площадей города Курчатова они воссоздали имитацию места дорожно-транспортного происшествия.Читать далее
-
19.11.2022, 12:07
Объясняем, что такое «шериф-балки» и где их можно увидеть
«Подскажите, пожалуйста, что изображено на фотографиях, и какие функциональные цели выполняет? Снимки сделаны на платной трассе М-11 «Нева», на участке от Великого Новгорода до Санкт-Петербурга».Читать далее
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16.11.2022, 11:53
Виктор Буффорт: инженер, создавший автошедевры, которым не хватило удачи
В мировом автопроме есть люди, которые вошли в его историю размерами выстроенных ими промышленных империй. Их имена до сих пор неразрывно связаны с производством автомобилей. А есть и другие - инженеры, техники, изобретатели... Те самые, что всю жизнь трудились и трудятся в тени этих крупных проектов.Читать далее
-
16.11.2022, 09:05
Исследование: Электронные системы помощи водителю действительно спасают жизни
Эксперты американского аналитического агентства PARTS изучили, как влияют электронные системы помощи водителям на безопасность дорожного движения. Результат получился впечатляющим.Читать далее
-
15.11.2022, 09:25
Компания Ford запатентовала новую необычную опцию
Инженеры Ford постоянно работают на тем, чтобы сделать автомобиль еще более удобным для всех его пассажиров, в том числе четвероногих. Собаки и кошки живут почти в каждой квартире, но салон автомобиля пока плохо приспособлен для их перевозки.Читать далее
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