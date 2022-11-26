На руднике теперь не уснешь - водителя разбудит «Антисон»

Как сообщает пресс-служба «Росатома», для предотвращения происшествий на дорогах в кабинах автомобилей монтируют систему мониторинга состояния водителя.

Техника работает в автоматическом режиме и способна реагировать на физиологические признаки потери концентрации сидящего за рулем. Как только датчики зафиксируют отвлечение или дремоту, сразу подается звуковой сигнал.

Фото: Росатом

По словам Андрея Фефелова, директора по логистике и транспортному обеспечению «Хиагды», необходимость постоянно концентрировать внимание на дорожной обстановке, монотонное движение, а также однотипный набор действий перегружают нервную систему и органы зрения, а за рулем, как известно, усталость накапливается незаметно.

«Система «Антисон» показала хорошие результаты», - резюмировал транспортник.

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