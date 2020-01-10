В проломе рухнувшего моста обнаружен автомобиль
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Вроде, давнишняя история, да еще вне городской цивилизации, однако повышенное внимание к истории понять можно. Дело в том, что на опубликованной вчера фотографии видно, что в месте слома пролета моста находится… автомобиль. Естественно, с некоторыми кузовными повреждениями.
Как он туда попал и когда – ответов на эти простые вопросы нет ни у кого. Вот и гадают люди, предлагая свои версии происшедшего. Местные жители отмечают, что перед мостом установлены предупредительные знаки, поэтому люди недоумевают, как водитель проигнорировал их и смог заехать на переправу.
Псковские полицейские утверждают, что к ним по факту данного дорожно-транспортного происшествия никто не обращался. Чего не скажешь о похожем инциденте, имевшем место 17 сентября прошлого года. В тот день по причине обрушения пролета данного моста в Себежском районе водитель «Нивы» врезался в его фрагменты.
Осеннее ДТП было официально зарегистрировано, поэтому власти о нем знают не из соцсетей. Мужчина тогда получил переломы позвоночника, челюсти, голеностопа и был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Чиновники тогда заявили, что вернуть переправу к жизни, но не раньше весны 2020-го, с наступлением нормальных, по их мнению, погодных условий. Может, стоит поторопиться с реконструкцией злополучного моста?..
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