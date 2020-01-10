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10 января 2020, 15:41

В проломе рухнувшего моста обнаружен автомобиль

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Фото: Pskovinform.ru
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» обсуждают историю с рухнувшим почти 4 месяца назад в Псковской области автомобильным мостом, который расположен на региональной дороге «Толкачево – Себеж - Заситино».

Вроде, давнишняя история, да еще вне городской цивилизации, однако повышенное внимание к истории понять можно. Дело в том, что на опубликованной вчера фотографии видно, что в месте слома пролета моста находится… автомобиль. Естественно, с некоторыми кузовными повреждениями.

 

Как он туда попал и когда – ответов на эти простые вопросы нет ни у кого. Вот и гадают люди, предлагая свои версии происшедшего.  Местные жители отмечают, что перед мостом установлены предупредительные знаки, поэтому люди недоумевают, как водитель проигнорировал их и смог заехать на переправу.

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Борис Либерман: «Писали же, что дорогу там перегородили, как так улетел»? Жанна Фролова: «Так улететь можно только с «пьяных глаз». Наталья Яковлева: «Там только знак висит, но ничего не перегорожено». Борис Либерман: «А писал кто-то, что кучу песка на дорогу насыпали. Если нет, то странно, конечно, по «незнанке» ночью можно и убиться».

Псковские полицейские утверждают, что к ним по факту данного дорожно-транспортного происшествия никто не обращался. Чего не скажешь о похожем инциденте, имевшем место 17 сентября прошлого года. В тот день по причине обрушения пролета данного моста в Себежском районе водитель «Нивы» врезался в его фрагменты.

Осеннее ДТП было официально зарегистрировано, поэтому власти о нем знают не из соцсетей. Мужчина тогда получил переломы позвоночника, челюсти, голеностопа и был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Чиновники тогда заявили, что вернуть переправу к жизни, но не раньше весны 2020-го, с наступлением нормальных, по их мнению,  погодных условий. Может, стоит поторопиться с реконструкцией злополучного моста?..

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В проломе рухнувшего моста обнаружен автомобиль
Вроде, давнишняя история, да еще вне городской цивилизации, однако повышенное внимание к истории понять можно. Дело в том, что на опубликованной вчера фотографии видно, что в месте слома пролета моста находится… автомобиль. Естественно, с некоторыми кузовными повреждениями. Как он туда попал и когда – ответов на эти простые вопросы нет ни у кого. Вот и гадают люди, предлагая свои версии происшедшего.  Местные жители отмечают, что перед мостом установлены предупредительные знаки, поэтому люди недоумевают, как водитель проигнорировал их и смог заехать на переправу.{{material_128280}} Борис Либерман: «Писали же, что дорогу там перегородили, как так улетел»? Жанна Фролова: «Так улететь можно только с «пьяных глаз». Наталья Яковлева: «Там только знак висит, но ничего не перегорожено». Борис Либерман: «А писал кто-то, что кучу песка на дорогу насыпали. Если нет, то странно, конечно, по «незнанке» ночью можно и убиться». Псковские полицейские утверждают, что к ним по факту данного дорожно-транспортного происшествия никто не обращался. Чего не скажешь о похожем инциденте, имевшем место 17 сентября прошлого года. В тот день по причине обрушения пролета данного моста в Себежском районе водитель «Нивы» врезался в его фрагменты.Осеннее ДТП было официально зарегистрировано, поэтому власти о нем знают не из соцсетей. Мужчина тогда получил переломы позвоночника, челюсти, голеностопа и был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Чиновники тогда заявили, что вернуть переправу к жизни, но не раньше весны 2020-го, с наступлением нормальных, по их мнению,  погодных условий. Может, стоит поторопиться с реконструкцией злополучного моста?..
2020-01-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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