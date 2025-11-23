Редкий шанс: современный Porsche 911 Carrera T с минимальным пробегом – выгодная находка

На рынке появился почти новый Porsche 911 Carrera T 2023 года по привлекательной цене

В продаже замечен Porsche 911 Carrera T 2023 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил заводское состояние и интересен для ценителей марки. Цена приятно удивляет на фоне новых моделей. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает внимания.

В мире компактных автомобилей не так часто встречаются предложения, которые способны удивить даже опытных автолюбителей. На автомобильном рынке появился Porsche 911 Carrera T 2023 года выпуска, который может стать настоящей находкой для тех, кто мечтает о современном спорткаре, но не готов переплачивать за новый экземпляр.

Этот автомобиль выполнен в классическом сочетании белого кузова и черного кожаного салона. Под капотом установлен оппозитный двигатель объемом 3,0 литра, который славится своей надежностью и динамикой. Пробег машины составляет всего 716 миль (1 152 км), что практически приравнивает ее к новому автомобилю. Такой показатель не требует обслуживания основных узлов.

Как сообщает autoevolution, первоначально этот Porsche был приобретен у государственного дилера в Массачусетсе за 121 859 долларов. Первый владелец практически не использовал машину. Благодаря этому автомобиль сохранил заводское состояние и не требует дополнительных вложений. Внешний вид и техническое состояние полностью соответствуют ожиданиям премиального спорткара.

На фоне постоянно растущих цен на новые автомобили такие предложения становятся особенно актуальными. Покупка почти нового Porsche 911 Carrera T позволяет реализовать все преимущества современных моделей, включая актуальные технологии и уровень высокого комфорта. Для многих автолюбителей это реальный шанс воплотить в жизнь мечту о классическом спорткаре без лишних переплат.

Эксперты отмечают, что подобные авто быстро находят новых владельцев, ведь сочетание минимального пробега, отличного состояния и выгодной цены случаются редко. Если вы давно присматривались к Porsche 911, сейчас самое время обратить внимание на этот вариант. Такие автомобили не задерживаются на рынке, особенно если речь идет о свежем годе выпуска и практически о новом состоянии.