Редкий шанс: современный Porsche 911 Carrera T с минимальным пробегом – выгодная находка

23 ноября 2025, 18:48
На рынке появился почти новый Porsche 911 Carrera T 2023 года по привлекательной цене
На рынке появился почти новый Porsche 911 Carrera T 2023 года по привлекательной цене
В продаже замечен Porsche 911 Carrera T 2023 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил заводское состояние и интересен для ценителей марки. Цена приятно удивляет на фоне новых моделей. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает внимания.
В мире компактных автомобилей не так часто встречаются предложения, которые способны удивить даже опытных автолюбителей. На автомобильном рынке появился Porsche 911 Carrera T 2023 года выпуска, который может стать настоящей находкой для тех, кто мечтает о современном спорткаре, но не готов переплачивать за новый экземпляр.
Этот автомобиль выполнен в классическом сочетании белого кузова и черного кожаного салона. Под капотом установлен оппозитный двигатель объемом 3,0 литра, который славится своей надежностью и динамикой. Пробег машины составляет всего 716 миль (1 152 км), что практически приравнивает ее к новому автомобилю. Такой показатель не требует обслуживания основных узлов.
Как сообщает autoevolution, первоначально этот Porsche был приобретен у государственного дилера в Массачусетсе за 121 859 долларов. Первый владелец практически не использовал машину. Благодаря этому автомобиль сохранил заводское состояние и не требует дополнительных вложений. Внешний вид и техническое состояние полностью соответствуют ожиданиям премиального спорткара.
На фоне постоянно растущих цен на новые автомобили такие предложения становятся особенно актуальными. Покупка почти нового Porsche 911 Carrera T позволяет реализовать все преимущества современных моделей, включая актуальные технологии и уровень высокого комфорта. Для многих автолюбителей это реальный шанс воплотить в жизнь мечту о классическом спорткаре без лишних переплат.
Эксперты отмечают, что подобные авто быстро находят новых владельцев, ведь сочетание минимального пробега, отличного состояния и выгодной цены случаются редко. Если вы давно присматривались к Porsche 911, сейчас самое время обратить внимание на этот вариант. Такие автомобили не задерживаются на рынке, особенно если речь идет о свежем годе выпуска и практически о новом состоянии.
Похожие материалы Порше
-
22.11.2025, 06:29
Porsche 911 GT3 с пакетом Manthey установил новый рекорд круга на Нюрбургринге
Porsche 911 GT3 с обновленным пакетом Manthey удивил результатом на Нюрбургринге. Автомобиль стал быстрее предшественника почти на три секунды. За рулем был чемпион DTM Айханчан Гювен. Как удалось добиться такого времени – подробности в материале.Читать далее
-
15.11.2025, 20:52
Редкий Porsche 911 GT2 2002 года спустя 23 года подорожал на аукционе
Уникальный Porsche 911 GT2 2002 года с минимальным пробегом сменил владельца спустя 23 года. Машина сохранила идеальное состояние и вызвала ажиотаж на аукционе. Итоговая цена удивила даже экспертов. Почему этот спорткар оказался настолько ценным — читайте далее.Читать далее
-
12.11.2025, 20:37
Синий и красный Porsche 911 Targa 4S: стиль Кларка Кента на уникальных дисках
Porsche снова оказался на грани перемен. Компания, рискуя, начала выпускать кроссоверы, но именно они помогли ей выжить. Теперь внимание привлекла необычная версия 911 Targa 4S. Почему этот автомобиль сравнивают с образом Кларка Кента? В чем секрет его внешности и что ждет марку дальше?Читать далее
-
11.11.2025, 18:37
Коллекционер купил новый Porsche 911 GT3 и выставил его на продажу после 200 км
Свежий Porsche 911 GT3 из частной коллекции снова ищет нового владельца. Машина практически не использовалась и сохранила заводское состояние. Почему коллекционер решил так быстро расстаться с эксклюзивным спорткаром? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
11.11.2025, 18:06
Porsche 911 Speedster 964: классика без лишних доработок и модных деталей
Легендарный Porsche 911 Speedster 964 снова в центре внимания. Автомобиль удивляет своим чистым стилем. Он не нуждается в современных доработках. Узнайте, почему этот спорткар стал иконой среди коллекционеров. В чем секрет его привлекательности и актуальности сегодня?Читать далее
-
10.11.2025, 13:58
Porsche 911 GT3 Touring 2025 Ocelot: лимитированная версия в стиле хищника из Колумбии
Porsche представил уникальную версию 911 GT3 Touring 2025 года. Автомобиль вдохновлен загадочным оцелотом из Южной Америки. Дизайн и характер модели обещают удивить даже опытных автолюбителей. Стиль и редкость делают новинку настоящей находкой. Узнайте, чем еще удивит этот спорткар.Читать далее
-
07.11.2025, 05:37
Редкий Porsche 911 Turbo 2002 года с заводским X50 ушел с молотка за 9 млн рублей
На аукционе продан Porsche 911 Turbo 2002 года с редким заводским пакетом X50. Автомобиль с небольшим пробегом вызвал ажиотаж среди коллекционеров. Итоговая цена удивила даже экспертов. Что делает эту машину особенной? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
21.10.2025, 18:43
Уникальный Porsche 911S 1971 года Джерри Сайнфелда ушел с молотка за 657 тысяч долларов
Легендарный спорткар из личной коллекции Джерри Сайнфелда нашел нового хозяина. Машина прошла серьезную доработку в Германии. Итоговая стоимость удивила даже опытных коллекционеров. Подробности сделки и уникальные детали автомобиля – в нашем материале.Читать далее
-
15.10.2025, 05:43
Porsche готовит загадочный 911 Turbo Cabriolet с необычными воздухозаборниками
Porsche работает над новым кабриолетом 911 Turbo. Детали держатся в секрете. Внешний вид вызывает вопросы. Инженеры изменили привычные элементы. Ожидаются неожиданные решения.Читать далее
-
02.10.2025, 20:09
Владелец купил Porsche 911 Turbo 2002 года за рекордно низкую сумму на аукционе
В октябре 2019 года на аукционе был продан необычный спорткар. Итоговая цена удивила даже опытных коллекционеров. История этого автомобиля вызывает вопросы и интригует. Почему столь редкая модель ушла так дешево?Читать далее
Похожие материалы Порше
-
22.11.2025, 06:29
Porsche 911 GT3 с пакетом Manthey установил новый рекорд круга на Нюрбургринге
Porsche 911 GT3 с обновленным пакетом Manthey удивил результатом на Нюрбургринге. Автомобиль стал быстрее предшественника почти на три секунды. За рулем был чемпион DTM Айханчан Гювен. Как удалось добиться такого времени – подробности в материале.Читать далее
-
15.11.2025, 20:52
Редкий Porsche 911 GT2 2002 года спустя 23 года подорожал на аукционе
Уникальный Porsche 911 GT2 2002 года с минимальным пробегом сменил владельца спустя 23 года. Машина сохранила идеальное состояние и вызвала ажиотаж на аукционе. Итоговая цена удивила даже экспертов. Почему этот спорткар оказался настолько ценным — читайте далее.Читать далее
-
12.11.2025, 20:37
Синий и красный Porsche 911 Targa 4S: стиль Кларка Кента на уникальных дисках
Porsche снова оказался на грани перемен. Компания, рискуя, начала выпускать кроссоверы, но именно они помогли ей выжить. Теперь внимание привлекла необычная версия 911 Targa 4S. Почему этот автомобиль сравнивают с образом Кларка Кента? В чем секрет его внешности и что ждет марку дальше?Читать далее
-
11.11.2025, 18:37
Коллекционер купил новый Porsche 911 GT3 и выставил его на продажу после 200 км
Свежий Porsche 911 GT3 из частной коллекции снова ищет нового владельца. Машина практически не использовалась и сохранила заводское состояние. Почему коллекционер решил так быстро расстаться с эксклюзивным спорткаром? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
11.11.2025, 18:06
Porsche 911 Speedster 964: классика без лишних доработок и модных деталей
Легендарный Porsche 911 Speedster 964 снова в центре внимания. Автомобиль удивляет своим чистым стилем. Он не нуждается в современных доработках. Узнайте, почему этот спорткар стал иконой среди коллекционеров. В чем секрет его привлекательности и актуальности сегодня?Читать далее
-
10.11.2025, 13:58
Porsche 911 GT3 Touring 2025 Ocelot: лимитированная версия в стиле хищника из Колумбии
Porsche представил уникальную версию 911 GT3 Touring 2025 года. Автомобиль вдохновлен загадочным оцелотом из Южной Америки. Дизайн и характер модели обещают удивить даже опытных автолюбителей. Стиль и редкость делают новинку настоящей находкой. Узнайте, чем еще удивит этот спорткар.Читать далее
-
07.11.2025, 05:37
Редкий Porsche 911 Turbo 2002 года с заводским X50 ушел с молотка за 9 млн рублей
На аукционе продан Porsche 911 Turbo 2002 года с редким заводским пакетом X50. Автомобиль с небольшим пробегом вызвал ажиотаж среди коллекционеров. Итоговая цена удивила даже экспертов. Что делает эту машину особенной? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
21.10.2025, 18:43
Уникальный Porsche 911S 1971 года Джерри Сайнфелда ушел с молотка за 657 тысяч долларов
Легендарный спорткар из личной коллекции Джерри Сайнфелда нашел нового хозяина. Машина прошла серьезную доработку в Германии. Итоговая стоимость удивила даже опытных коллекционеров. Подробности сделки и уникальные детали автомобиля – в нашем материале.Читать далее
-
15.10.2025, 05:43
Porsche готовит загадочный 911 Turbo Cabriolet с необычными воздухозаборниками
Porsche работает над новым кабриолетом 911 Turbo. Детали держатся в секрете. Внешний вид вызывает вопросы. Инженеры изменили привычные элементы. Ожидаются неожиданные решения.Читать далее
-
02.10.2025, 20:09
Владелец купил Porsche 911 Turbo 2002 года за рекордно низкую сумму на аукционе
В октябре 2019 года на аукционе был продан необычный спорткар. Итоговая цена удивила даже опытных коллекционеров. История этого автомобиля вызывает вопросы и интригует. Почему столь редкая модель ушла так дешево?Читать далее
- 23 730 000 РPorsche 911 2025 в Москве
- 18 000 000 РPorsche 911 2016 в Москве
- 9 899 000 РPorsche 911 2016 в Москве
- 33 990 000 РPorsche 911 2025 в Москве
- 11 100 000 РPorsche 911 2017 в Москве
- 29 990 000 РPorsche 911 2025 в Москве
- 28 540 000 РPorsche 911 2021 в Москве
- 30 000 000 РPorsche 911 2022 в Москве
- 16 985 000 РPorsche 911 2019 в Москве
- 30 000 000 РPorsche 911 2021 в Москве