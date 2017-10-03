3 октября 2017, 15:42
На рынке появится более мощный Lifan Solano II
Китайская компания Lifan намерена вывести на отечественный рынок более мощную модификацию седана Solano. Об этом свидетельствует получение сертификата ОТТС на базе российского стандарта.
|Lifan Solano Luxury 1.5 MT
|1.5 л, 100 л.с
|Механическая 5-ступенчатая
|180 км/ч
|4620 x 1705 x 1495 мм
|передний
|АИ-95
|599 900 руб
|Все характеристики
В настоящее время российским автолюбителям данная «четырехдверка» доступна с бензиновым двигателем на 1,5 литра, мощность которого составляет 100 л.с. В паре с мотором работает 5-диапазонная «механика». Цена за автомобиль стартует с 509 900 рублей. В базовой комплектации машина получила комплект подушек безопасности и кондиционер. Топовое исполнение предполагает установку мультимедийного комплекса с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и камерой заднего вида. Также в этой версии есть обогрев передних сидений и помощник при парковке.
Пока производитель пока не сообщил точную дату начала продаж и стоимость Lifan Solano с новым двигателем.
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По его словам, импортер и его официальные партнеры готовы предложить владельцам кроссоверов некоторую альтернативу системе полного привода...диф реально было бы хорошо. а так...баловство детское эти цепи.
Как верно заметили можно взять Весту. Может она и укомплектована хуже, но есть версии с роботом. А тут в максимальной комплектации и механика...
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