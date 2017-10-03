3 октября 2017, 15:42

На рынке появится более мощный Lifan Solano II

Китайская компания Lifan намерена вывести на отечественный рынок более мощную модификацию седана Solano. Об этом свидетельствует получение сертификата ОТТС на базе российского стандарта.
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Lifan Solano Luxury 1.5 MT
1.5 л, 100 л.с
Механическая 5-ступенчатая
180 км/ч
4620 x 1705 x 1495 мм
передний
АИ-95
599 900 руб
Все характеристики
Документ говорит о том, что автопроизводитель получил разрешение на продажу второго поколения Lifan Solano в более мощной версии. Модель оснащается 1,8-литровым бензиновым двигателем, выдающим 125 «лошадей». Покупатели смогут выбрать между 5-скоростной «механикой» и бесступенчатой вариаторной коробкой передач CVT.

В настоящее время российским автолюбителям данная «четырехдверка» доступна с бензиновым двигателем на 1,5 литра, мощность которого составляет 100 л.с. В паре с мотором работает 5-диапазонная «механика». Цена за автомобиль стартует с 509 900 рублей. В базовой комплектации машина получила комплект подушек безопасности и кондиционер. Топовое исполнение предполагает установку мультимедийного комплекса с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и камерой заднего вида. Также в этой версии есть обогрев передних сидений и помощник при парковке.

Пока производитель пока не сообщил точную дату начала продаж и стоимость Lifan Solano с новым двигателем.

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Отзывы по теме
Форум Lifan Solano
Со временем охладел к аппарату. Теперь он мне нравится только внешне. Пересел на него после старого Гольфа. Машина не маленькая, салон просторный, интерьер терпимый. А дальше куча но. Уже появился "сверчок", найти не получается. Магнитола смотрится красиво, звучит громко, но о качестве звука лучше промолчать ...
С ергей
Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
По его словам, импортер и его официальные партнеры готовы предложить владельцам кроссоверов некоторую альтернативу системе полного привода...диф реально было бы хорошо. а так...баловство детское эти цепи.
Дан
Тест-драйв Lifan Solano II: крымские каникулы
Как верно заметили можно взять Весту. Может она и укомплектована хуже, но есть версии с роботом. А тут в максимальной комплектации и механика...
Семён
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На рынке появится более мощный Lifan Solano II
{{params_56997}}Документ говорит о том, что автопроизводитель получил разрешение на продажу второго поколения Lifan Solano в более мощной версии. Модель оснащается 1,8-литровым бензиновым двигателем, выдающим 125 «лошадей». Покупатели смогут выбрать между 5-скоростной «механикой» и бесступенчатой вариаторной коробкой передач CVT.В настоящее время российским автолюбителям данная «четырехдверка» доступна с бензиновым двигателем на 1,5 литра, мощность которого составляет 100 л.с. В паре с мотором работает 5-диапазонная «механика». Цена за автомобиль стартует с 509 900 рублей. В базовой комплектации машина получила комплект подушек безопасности и кондиционер. Топовое исполнение предполагает установку мультимедийного комплекса с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и камерой заднего вида. Также в этой версии есть обогрев передних сидений и помощник при парковке.Пока производитель пока не сообщил точную дату начала продаж и стоимость Lifan Solano с новым двигателем.
2017-10-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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