На рынок Израиля выходит китайский конкурент Rolls-Royce
Фото: FAW
Hongqi – продукт концерна FAW, который, между прочим, выпускает официальный автомобиль президента КНР (L5), считающийся прямым конкурентом Rolls-Royce. Интересный нюанс: над дизайном Hongqi E-HS9 поработал Джайлс Тейлор, ранее рисовавший облик лимузинов Rolls-Royce.
Марка Hongqi («Красное знамя») еще не представлена на рынке Израиля и грядущее появление 7-местного кроссовера Hongqi E-HS9 местные эксперты воспринимают как некую проверку потенциала покупательского спроса.
Автомобиль имеет габаритные размеры 5209x2010x1731 мм, величина колесной базы — 3110 мм. Предусмотрено 2 типоразмера колес — диаметром 20 и 22 дюйма. Объем багажника небольшой – 225 литров, при сложенном заднем ряде сидений получается 769 литров. Тип привода – полный.
Hongqi E-HS9 представлен в 2 модификациях. Та, что попроще, оборудована 2 электромоторами, расположенными спереди и сзади. Каждый из них имеет мощность 218 л.с (в общей сумме – 436 л.с.). Есть еще аккумуляторная батарея емкостью 84 кВт/ч, на одном ее заряде SUV может проехать 396 км.
Альтернативный вариант Hongqi E-HS9 также с 2 двигателями, правда, более мощными (передний - 333 л.с., задний – 218 л.с.). Батарея чуть более емкая - 99 кВт/ч, поэтому дает возможность хода на электротяге в пределах 465 км. Автомобиль хоть и тяжелый, но быстрый – до «сотни» разгоняется за 4,9 секунды. В условиях быстрой зарядки за 10 минут кроссовер может зарядиться на 100 км автономного хода.
Отделка интерьера Hongqi E-HS9 полностью соответствует классу – сплошь кожа и натуральное дерево. Передняя панель - 3 жидкокристаллических дисплея (комбинация приборов, мультимедиа, микроклимат).
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