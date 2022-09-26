На рынок пришел новый китайский бренд. Что он предлагает и сколько просит?
Фото: Skywell
Уже через месяц в салонах официальных дилеров ожидается появление флагмана Skywell – электро-кроссовера ET5, оснащенного 204-сильным двигателем и обладающего запасом хода более 500 км. Полностью адаптированный для России, автомобиль имеет длинную колесную базу (2800 мм) и, как следствие, просторный салон.
Посредством быстрой зарядки АКБ электромобиля может заряжаться до 80% за 30 минут. На батарею действует гарантия 8 лет. В режиме «кемпинг» автомобиль обеспечит владельца электричеством 220В.
«За первый год планируем подписать соглашение о сотрудничестве с 30 дилерами, - заявил глава «Skywell Россия» Александр Иванов. - Систему дистрибуции мы сформируем с учетом их географического расположения и готовности соответствовать стандартам бренда. Фирменные дилерские центры Skywell будут открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и других городах-миллионниках. Благодаря федеральному проекту «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» часть из этих городов обеспечена «быстрыми» зарядными станциями для электроавтомобилей за счет федерального бюджета».
По словам Александра Иванова, за первый год работы новая компания намерена реализовать более 3 тыс. ET5 и новых гибридных кроссоверов HT-i, которые будут доступны в 2023-м. Также автомобили Skywell можно будет приобрести онлайн с доставкой по всей территории России.
Наша справка
Компания, созданная Хуаном Хуншэном, основателем местного телевизионного производителя Skyworth Group, продала в прошлом году в Китае всего 11 100 автомобилей, при этом поставила амбициозные среднесрочные цели роста.
Руководство Skywell поставило перед собой глобальную цель – продавать к 2025 году не менее 250 000 электромобилей и гибридов в год, из которых на экспорт планируется отгружать порядка 80 000 ед. В этом году автопроизводитель намерен реализовать 30 000 автомобилей, включая 4000 ед. экспортных.
Фото: chinapev.com
Изначально компания будет ориентироваться на ключевые экспортные рынки в Европе, Мексике, Израиле и Иордании. На родине она продает «электрички» через торговые точки и распределительные сети Skyworth Group.тОсновной моделью является ET5, в то время как в линейке присутствует широкий спектр коммерческих автомобилей, включая автобусы всех размеров, грузовики и автомобили спецназначения.
В конце апреля текущего года компания выпустила новый гибридный автомобиль HT-i Plug-In, который, как она утверждает, имеет дальность более 1200 км (750 миль).
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-
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С лета 2022 года автомобили Lada и УАЗ выпускаются в «упрощенных» комплектациях – без ряда электронных систем и подушек безопасности. Серийное производство полноценных машин удастся запустить не ранее 2023 года, а самостоятельно дооснастить их будет непросто.Читать далее
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