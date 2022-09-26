На рынок пришел новый китайский бренд. Что он предлагает и сколько просит?

Уже через месяц в салонах официальных дилеров ожидается появление флагмана Skywell – электро-кроссовера ET5, оснащенного 204-сильным двигателем и обладающего запасом хода более 500 км. Полностью адаптированный для России, автомобиль имеет длинную колесную базу (2800 мм) и, как следствие, просторный салон.

Skywell ET5 204 л.с Новый от 3 800 000 до 4 200 000 Р

На нашем рынке Skywell ET5 будет доступен в 2 комплектациях по цене от 4 млн 480 тыс. руб. до 4 млн 980 тыс. рублей. В «топовой» версии Luxury предусмотрены панорамная крыша, адаптивные лазерные фары, вентиляция сидений и автопилот уровня L2.5 со множеством умных функций для безопасного управления. «Фишка» - полностью раскладывающиеся сиденья для здорового сна.

Посредством быстрой зарядки АКБ электромобиля может заряжаться до 80% за 30 минут. На батарею действует гарантия 8 лет. В режиме «кемпинг» автомобиль обеспечит владельца электричеством 220В.

«За первый год планируем подписать соглашение о сотрудничестве с 30 дилерами, - заявил глава «Skywell Россия» Александр Иванов. - Систему дистрибуции мы сформируем с учетом их географического расположения и готовности соответствовать стандартам бренда. Фирменные дилерские центры Skywell будут открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и других городах-миллионниках. Благодаря федеральному проекту «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» часть из этих городов обеспечена «быстрыми» зарядными станциями для электроавтомобилей за счет федерального бюджета».

По словам Александра Иванова, за первый год работы новая компания намерена реализовать более 3 тыс. ET5 и новых гибридных кроссоверов HT-i, которые будут доступны в 2023-м. Также автомобили Skywell можно будет приобрести онлайн с доставкой по всей территории России.

Наша справка

Компания, созданная Хуаном Хуншэном, основателем местного телевизионного производителя Skyworth Group, продала в прошлом году в Китае всего 11 100 автомобилей, при этом поставила амбициозные среднесрочные цели роста.

Руководство Skywell поставило перед собой глобальную цель – продавать к 2025 году не менее 250 000 электромобилей и гибридов в год, из которых на экспорт планируется отгружать порядка 80 000 ед. В этом году автопроизводитель намерен реализовать 30 000 автомобилей, включая 4000 ед. экспортных.

Фото: chinapev.com

Изначально компания будет ориентироваться на ключевые экспортные рынки в Европе, Мексике, Израиле и Иордании. На родине она продает «электрички» через торговые точки и распределительные сети Skyworth Group.тОсновной моделью является ET5, в то время как в линейке присутствует широкий спектр коммерческих автомобилей, включая автобусы всех размеров, грузовики и автомобили спецназначения.

В конце апреля текущего года компания выпустила новый гибридный автомобиль HT-i Plug-In, который, как она утверждает, имеет дальность более 1200 км (750 миль).

Упомянутые модели: Skywell ET5 (от 4 480 000 Р )

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