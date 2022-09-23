На Сахалине остановили водителя в розовых трусах и женском платье (видео)

Ранее мы писали Как инспекторы ГИБДД вычисляют водителей-наркоманов: секреты профессии Распознать подвыпившего водителя обычно не представляет никакой сложности даже для простых обывателей. В первую ... Читать далее

Причины странного поведения водителя удивили даже много повидавших инспекторов. Молодой человек, представившийся Димой, был одет в кружевную женскую сорочку, красный бюстгальтер и розовые трусики. Сверху он накинул черно-желтую ветровку. На ногах с ярко-красным педикюром – спортивные сандалии. Дело было на загородной трассе неподалеку от базы отдыха «Елочки». Мужчина сообщил, что живет неподалеку, а на вопрос «Что вы тут делаете», уклончиво ответил: «А сами как думаете?».

Кроме того, молодой человек сразу заявил, что наркотические вещества не перевозит. Тем не менее, по результатам экспертизы в отношении него составили протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщает Газета.Ру со ссылкой astv.ru. По информации издания, в тот же день в Южно-Сахалинске задержали еще одного молодого человека, разгуливавшего по городу в женском наряде.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах