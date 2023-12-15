На Сахалине врачи скорой помощи приняли роды во время ДТП
На фоне пережитого стресса у женщины начались роды. Везти ее в больницу было невозможно, поэтому врачам пришлось принять роды прямо на месте ДТП. Все благополучно закончилось за 10 минут. Счастливую маму и новорожденную девочку пересадили в другой реанимобиль и доставили в клинику.
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15.12.2023, 07:51
Bentley выпускает специальную черную версию, но это не то, что вы думаете
Компания Bentley Bentayga анонсировала новинку под названием Black Edition. Можно было подумать, что особую черную версию подготовили для кроссовера Bentayga или стильного кабриолета Continental GT, но это нечто совсем иное и не предназначено для продажи.Читать далее
-
15.12.2023, 07:06
Метель и массовая авария полностью парализовали движение по М-4 «Дон» (видео)
В ночь на пятницу, 15 декабря, гигантская пробка растянулась на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Из-за массового ДТП машины остановились. Их заметает снегом.Читать далее
-
14.12.2023, 17:41
Суд лишил прав водителя всего за одну букву в госномере
В августе 2023 года в городе Набережные Челны сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, номера которого показались им подозрительными. И не зря. Водитель решил пойти на маленькую хитрость, а в результате лишился прав на 8 месяцев.Читать далее
-
14.12.2023, 16:56
Названы самые востребованные подержанные бюджетные автомобили 2023 года
Эксперты сервиса Автотека проанализировали запросы по истории эксплуатации автомобилей с двигателями от 1,0 до 1,6 литра, сделанные пользователями в течение всего 2023 года, и назвали безусловных лидеров сегмента.Читать далее
-
14.12.2023, 15:29
Как выбрать правильный огнетушитель для автомобиля
Каждый автомобилист обязан возить в машине огнетушитель. На рынке представлено не менее пяти различных типов огнетушителей. Эксперты объяснили, как сделать правильный выбор.Читать далее
-
14.12.2023, 14:03
Hongqi рассказала о планах в России
Китайский премиальный бренд Hongqi планирует существенно расширить в России дилерскую сеть, охватив большинство городов-миллионников. В российской линейке марки уже шесть моделей.Читать далее
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