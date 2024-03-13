На севере Москвы построят связку Московского скоростного диаметра и Ленинградского шоссе

Проект новой развязки уже утвержден. Одним из его главных достоинств можно считать сохранение существующих инженерных коммуникаций, которые попадают в зону проведения работ. Северный участок МСД и Ленинградское шоссе свяжут дорожной сетью протяженностью 17 километров, сообщает витрина недвижимости Restate.ru со ссылкой на пресс-службу столичного стройкомплекса.

На прошлой неделе стало известно еще об одном крупном дорожном проекте – на этот раз в Санкт-Петербурге. Витебский проспект соединят с Западным скоростным диаметром (ЗСД). Разрешение на строительство Витебской развязки продлили до 30 декабря 2026 года, но в Смольном продолжают настаивать, что объект сдадут в эксплуатацию уже в 2024 году.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах