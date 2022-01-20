20 января 2022, 17:59
На «Скандинавии» лоб в лоб столкнулись две фуры: огонь тушили снегом и доставали выжившего из покореженного металла
Утром в четверг, 20 января, в Выборгском районе Ленинградской области произошло страшное ДТП. Водитель грузовика MAN не справился с управлением и лоб в лоб столкнулся с большегрузом Volvo.
Дарья Климова Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Изображение загружается
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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Ранним утром в среду, 15 декабря, в Калмыкии на автодороге Р-126 «Астрахань-Ставрополь» произошла страшная ...Читать далее
Движение по трассе больше двух часов было полностью перекрыто, по дороге разметало обломки и груз, который везли фуры. Только к полудню дорожникам удалось освободить для проезда одну полосу и организовать реверс.
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20.01.2022, 18:30
Новейший кроссовер Hyundai с ярким дизайном уже можно купить в России (официальные поставки стартуют только через полгода)
20.01.2022, 16:33
КамАЗ готовит новую модель: первое фото
20.01.2022, 14:09
Geely везет в Россию кроссовер с труднопроизносимым именем
20.01.2022, 13:44
Новый Toyota Land Cruiser 300 придется ждать 4 года
20.01.2022, 12:29
Цены на подержанные автомобили установили в России новый рекорд
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