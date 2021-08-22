На смену армейскому УАЗ-469 придет «Стрела» с газовскими корнями (фото, видео)
Фото: vk.com/rusautomobile
Фото: vk.com/rusautomobile
Фото: vk.com/rusautomobile
Фото: vk.com/rusautomobile
Фото: vk.com/rusautomobile
Фото: vk.com/rusautomobile
Фото: vk.com/rusautomobile
Как выяснил «Русский автомобиль», лонжероны несущей рамы у «Стрелы» оригинальные, но почти все остальное заимствованное. Передняя подвеска независимая, задняя – зависимая. Привод полный, типа part time, с жестким подключением передней оси. Автомобиль соответствует легковой категории «В», его полная масса составляет 3,5 тонны, а снаряженная – 2,7 тонны. Кузов сделан на основе кабины «ГАЗели Next». Легким движением руки снимается черный пластиковый колпак, превращая внедорожник в пикап. Под капотом трудится 2,8-литровый китайский турбодизель Cummins ISF мощностю 149 л.с. Он работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» от «Газели NN».
Унификация с коммерческими моделями Горьковского автозавода снижает себестоимость автомобиля и упрощает доступность запчастей. Предполагается, что к концу десятилетия «Стрела» полностью заменит в армейских гаражах внедорожники УАЗ-469. Часть автомобилей поступят в свободную продажу и найдут применение на «гражданке».
Напомним, Военно-промышленная компания специализируется на выпуске БТРов и «Тигров», а ребята из Бауманки разрабатывают родстер «Крым», именно он запечатлен на последнем фото рядом со «Стрелой».
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