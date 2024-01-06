На смену плавникам автомобильных антенн придет прозрачная пленка
Современные автомобили все больше напоминают гаджеты на колесах, поэтому огромное значение имеет бесперебойное подключение к сотовым сетям 5G, спутниковым навигационным системам и Bluetooth. С другой стороны, с развитием электромобилей, все большее внимание уделяется аэродинамике.
«Прозрачная антенна, созданная в рамках нашего тесного партнерства с Saint-Gobain Sekurit, представляет собой продукт нового поколения, который в предварительных испытаниях доказал свои исключительные характеристики связи для автомобильных приложений», – рассказал Ын Сохён, президент компании LG VehicleComponent Solutions Company. – «Являясь мировым лидером в области телематических и автомобильных решений, LG стремится развивать свои технологические возможности и продолжит внедрять новые продукты, которые способствуют развитию мобильных технологий».
Новая интегрированная антенна LG представляет собой не провод, а пленку, которая была разработана на основе технологии прозрачных электродов и еще более чем 80 патентов компании. Публике новинку покажут на выставке потребительской электроники CES-2024, которая открывается в Лас-Вегасе 9 января.
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05.01.2024, 00:07
5 самых интересных новинок 2024 года
В 1924 году половина всех проданных в мире легковых автомобилей приходилась на одну единственную модель – Ford Model T, по прозвищу «Железная Лиззи». Сто лет спустя ассортимент ощутимо расширился, каждый год автопроизводители выводят на рынок все новые и новые модели.Читать далее
-
04.01.2024, 00:08
У Volkswagen серьезные проблемы (и сокращение расходов ему не поможет)
В свое время Volkswagen был крупнейшим автопроизводителем в мире, но в последнее время дела идут все хуже. Первый удар нанес разразившийся в 2015 году дизельгейт, затем гонка электрокаров в сочетании с пандемией и последовавшим за ней дефицитом автоэлектроники. Серия плохих управленческий решений буквально поставила автогиганта на колени.Читать далее
-
03.01.2024, 00:15
Спорткар Porsche побил рекорд Tesla
Прототип обновленного Porsche Taycan установил новый рекорд Северной петли Нюрбургринга для четырехдверных автомобилей, проехав ее на 18 секунд быстрее мощной Tesla Model S Plaid.Читать далее
-
02.01.2024, 11:41
Что изменится для российских водителей в 2024 году?
Минувший год принес российским автомобилистам ряд сильных потрясений: от ощутимого роста цен на автомобили и топливо до реформы такси и техосмотра. Наступивший 2024 год готовит изменения в ОСАГО, ПДД и КоАП.Читать далее
-
29.12.2023, 16:40
В Петербурге с 1 января запустят дополнительные «Ласточки»
Северо-Западная пригородная пассажирская компания сообщила о введении с 1 января 2024 года дополнительных скоростных электропоездов «Ласточка» из Петербурга в Выборг.Читать далее
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