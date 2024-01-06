На смену плавникам автомобильных антенн придет прозрачная пленка

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Корейский технологический гигант LG в партнерстве с французским производителем стекол Saint-Gobain Sekurit разработал прозрачную антенну, которую можно незаметно разместить на лобовом стекле или люке на крыше или внутри них. Это изобретение существенно упростит задачу инженерам, проектирующим будущие электрокары и беспилотники.

Современные автомобили все больше напоминают гаджеты на колесах, поэтому огромное значение имеет бесперебойное подключение к сотовым сетям 5G, спутниковым навигационным системам и Bluetooth. С другой стороны, с развитием электромобилей, все большее внимание уделяется аэродинамике.

«Прозрачная антенна, созданная в рамках нашего тесного партнерства с Saint-Gobain Sekurit, представляет собой продукт нового поколения, который в предварительных испытаниях доказал свои исключительные характеристики связи для автомобильных приложений», – рассказал Ын Сохён, президент компании LG VehicleComponent Solutions Company. – «Являясь мировым лидером в области телематических и автомобильных решений, LG стремится развивать свои технологические возможности и продолжит внедрять новые продукты, которые способствуют развитию мобильных технологий».

Фото: LG

Новая интегрированная антенна LG представляет собой не провод, а пленку, которая была разработана на основе технологии прозрачных электродов и еще более чем 80 патентов компании. Публике новинку покажут на выставке потребительской электроники CES-2024, которая открывается в Лас-Вегасе 9 января.

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