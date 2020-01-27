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27 января 2020, 15:59

На смену треногам на дорогах приходят камеры на крыше автомобилей

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В Подмосковье были замечены первые дорожные камеры, закрепленные на крышах автомобилей. Раньше мобильные комплексы фиксации нарушений устанавливали вдоль дорог на треногах.
На смену треногам на дорогах приходят камеры на крыше автомобилей

 

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Передвижные дорожные камеры постепенно приобретают более цивилизованный вид. Устройства на треногах в последнее время вызывали у водителей крайне негативную реакцию. Нередко такие камеры разбивали или похищали. Сейчас на обочинах подмосковных дорог появились брендированные седаны Lada Granta с установленными на крышах камерами. Рядом с каждым автомобилем дежурит оператор в ярко-желтой форме. На дороге их видно хорошо. Можно надеяться, что камеры будут больше предупреждать нарушения, чем штрафовать нарушителей.

Оператором системы фиксации нарушений в Московской области выступает «МВС Груп». В пресс-службе компании подтвердили, что в настоящее время идет замена передвижных камер на треногах на так называемые мобильные посты нового типа на базе автомобилей Lada Granta. Новые камеры «Скат-С» – это разработка петербургской фирмы «Ольвия». Они способны фиксировать скорость до 350 км/ч на расстоянии до 100 метров. Усовершенствованное программное обеспечение позволяет получать данные как со встроенной, так и с выносной камеры.

Сейчас в ведении «МВС Груп» в Подмосковье находятся 1,2 тысячи стационарных дорожных камер и 200 передвижных. После модернизации их количество не изменится. В 2018 году компания заработала на штрафах 3,1 млрд рублей. По данным «Коммерсанта», «МВС Груп» получает 233 рубля с каждого оплаченного штрафного постановления.
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На смену треногам на дорогах приходят камеры на крыше автомобилей
{{material_127128}}Передвижные дорожные камеры постепенно приобретают более цивилизованный вид. Устройства на треногах в последнее время вызывали у водителей крайне негативную реакцию. Нередко такие камеры разбивали или похищали. Сейчас на обочинах подмосковных дорог появились брендированные седаны Lada Granta с установленными на крышах камерами. Рядом с каждым автомобилем дежурит оператор в ярко-желтой форме. На дороге их видно хорошо. Можно надеяться, что камеры будут больше предупреждать нарушения, чем штрафовать нарушителей.Оператором системы фиксации нарушений в Московской области выступает «МВС Груп». В пресс-службе компании подтвердили, что в настоящее время идет замена передвижных камер на треногах на так называемые мобильные посты нового типа на базе автомобилей Lada Granta. Новые камеры «Скат-С» – это разработка петербургской фирмы «Ольвия». Они способны фиксировать скорость до 350 км/ч на расстоянии до 100 метров. Усовершенствованное программное обеспечение позволяет получать данные как со встроенной, так и с выносной камеры.Сейчас в ведении «МВС Груп» в Подмосковье находятся 1,2 тысячи стационарных дорожных камер и 200 передвижных. После модернизации их количество не изменится. В 2018 году компания заработала на штрафах 3,1 млрд рублей. По данным «Коммерсанта», «МВС Груп» получает 233 рубля с каждого оплаченного штрафного постановления.
2020-01-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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