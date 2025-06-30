На смену угонам пришли кражи комплектующих. Что снимают с автомобилей чаще всего?

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Фото: freepik.com

Аналитики Moneyplace и страховой компании «Согласие» отмечают, что чаще всего злоумышленников привлекают легко демонтируемые элементы – боковые зеркала, колеса, фары и декоративные детали. По информации страховщиков, именно эти комплектующие лидируют по заявкам о хищениях, а объемы продаж выросли в 2,5 раза. Суммарные траты россиян на восстановление этих комплектующих превысили 148 миллионов рублей, что указывает на солидный масштаб проблемы.Особенно высокий рост продаж отмечен у внешних аксессуаров для BMW – их заказывали в 111 раз чаще, чем в прошлом году. Также значительный прирост показали комплектующие Volkswagen Polo (+13 раз), Lada (+8,5 раз) и Ford Focus (+17,5 раз по форсункам омывателей).

Среди самых затратных категорий эксперты называют боковые зеркала и автомобильные диски. По данным «Согласия», кражи зеркал уже составляют 36% от всех зарегистрированных страховых случаев по КАСКО. Одинаковое количество инцидентов связано с пропажей колес и фар, пишет РИА Новости. Такие элементы особенно популярны среди автоворов из-за простоты демонтажа и последующей перепродажи через интернет-платформы или на вторичном рынке.



Наибольшему риску подвержены владельцы BMW (14% случаев), Lada, Mercedes и Toyota (по 9%). Чаще всего инциденты происходят в Московском регионе, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. При этом эксперты напоминают, что стандартное ОСАГО не покрывает подобные потери, а возмещение по КАСКО возможно только при наличии соответствующего условия в договоре. Специалисты рекомендуют автовладельцам быть внимательными, использовать дополнительную защиту и проверить, покрывает ли страховка наиболее уязвимые части автомобиля.

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