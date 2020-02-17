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17 февраля 2020, 13:58

На смену узбекским Ravon в Россию приедут Chevrolet

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Фото: Chevrolet
Компания UzAuto Motors в марте 2020 возобновит поставки в Россию автомобилей под брендом Chevrolet. Первыми станут Spark, Nexia и Cobalt. Продажи автомобилей под брендом Ravon прекратятся летом.
На смену узбекским Ravon в Россию приедут Chevrolet

Фото: Chevrolet

На смену узбекским Ravon в Россию приедут Chevrolet

Фото: Chevrolet

На смену узбекским Ravon в Россию приедут Chevrolet

Фото: Chevrolet

На смену узбекским Ravon в Россию приедут Chevrolet

Фото взято из открытых источников

На смену узбекским Ravon в Россию приедут Chevrolet
На смену узбекским Ravon в Россию приедут Chevrolet
На смену узбекским Ravon в Россию приедут Chevrolet
На смену узбекским Ravon в Россию приедут Chevrolet
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Концерн General Motors и компания UzAuto Motors договорились отправлять на экспорт в Россию, Казахстан и Беларусь автомобили под брендом Chevrolet. В первую партию войдет хэтчбек Chevrolet Spark и седаны Chevrolet Nexia и Cobalt. Поставки должны начаться в марте 2020 года.

Продажей и обслуживанием бюджетных моделей Chevrolet узбекской сборки в России займутся оставшиеся дилеры General Motors, некоторые из существующих дилеров Ravon, а также авторизованные сервисные центры Chevrolet, с учетом их географического расположения и степени соответствия стандартам бренда Chevrolet. 

За дистрибуцию недорогих Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt будет отвечать UzAuto Motors. Компания General Motors Россия продолжит фокусироваться на импорте автомобилей Cadillac и премиальных моделей Chevrolet. Дилеры будут самостоятельно решать, расширять ли свое предложение по Chevrolet за счет моделей массового сегмента. При желании они смогут заключить независимое соглашение с UzAuto Motors.

Продажи автомобилей под брендом Ravon в России, Казахстане и Белоруссии прекратятся к середине 2020 года. Их техническим обслуживанием продолжат заниматься авторизованные сервисные центры UzAuto Motors.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Spark
Ну, такое. Спарк потому и не пользуется популярностью, что автомобиль с каким-то странным дизайном, да и технические характеристики оставляют желать лучшего. Сам на нем проездил чуть больше трех месяцев. Брал б/ у и ломался он чаще, чем ездил. Продал от греха подальше и теперь у меня не очень хорошее ...
Алексей Рягузов
Форум Chevrolet Cobalt
добрый вечер. начну с плюсов.экономия по топливу просто обалденная.шумка на твердую троичку.очень вместимый салон и багажник (у меня стоитГБО ) .высокий клиринс.теперь самый большой минус зап.части на это авто найти невозможно. подключил брата москвича . результатов ноль. вывод один прежде чем взять ...
василий
Chevrolet Spark: Надо видеть
Этот автомобиль просто прелесть, я сам его собираю. Роскошный салон, комфортабельный, бензин ни есть а пьёт каплями.И вообще это просто чудо Узбекского автомобилестроения. Я горжусь своими автомобилями хотя сам езжу на МАТИЗЕ "ВЕСТ". Не зря в России СПАРК был назван лучшим автомобилем города.
Альберт
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На смену узбекским Ravon в Россию приедут Chevrolet
{{material_127620}}Концерн General Motors и компания UzAuto Motors договорились отправлять на экспорт в Россию, Казахстан и Беларусь автомобили под брендом Chevrolet. В первую партию войдет хэтчбек Chevrolet Spark и седаны Chevrolet Nexia и Cobalt. Поставки должны начаться в марте 2020 года.Продажей и обслуживанием бюджетных моделей Chevrolet узбекской сборки в России займутся оставшиеся дилеры General Motors, некоторые из существующих дилеров Ravon, а также авторизованные сервисные центры Chevrolet, с учетом их географического расположения и степени соответствия стандартам бренда Chevrolet. За дистрибуцию недорогих Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt будет отвечать UzAuto Motors. Компания General Motors Россия продолжит фокусироваться на импорте автомобилей Cadillac и премиальных моделей Chevrolet. Дилеры будут самостоятельно решать, расширять ли свое предложение по Chevrolet за счет моделей массового сегмента. При желании они смогут заключить независимое соглашение с UzAuto Motors.Продажи автомобилей под брендом Ravon в России, Казахстане и Белоруссии прекратятся к середине 2020 года. Их техническим обслуживанием продолжат заниматься авторизованные сервисные центры UzAuto Motors.
2020-02-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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