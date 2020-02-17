17 февраля 2020, 13:58
На смену узбекским Ravon в Россию приедут Chevrolet
- 122
- 0
Фото: Chevrolet
Компания UzAuto Motors в марте 2020 возобновит поставки в Россию автомобилей под брендом Chevrolet. Первыми станут Spark, Nexia и Cobalt. Продажи автомобилей под брендом Ravon прекратятся летом.
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Ранее мы писали
Марка Ravon после длительного перерыва возвращается в Россию. Покупателям предлагают три модели: компактный ...Читать далее
Продажей и обслуживанием бюджетных моделей Chevrolet узбекской сборки в России займутся оставшиеся дилеры General Motors, некоторые из существующих дилеров Ravon, а также авторизованные сервисные центры Chevrolet, с учетом их географического расположения и степени соответствия стандартам бренда Chevrolet.
За дистрибуцию недорогих Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt будет отвечать UzAuto Motors. Компания General Motors Россия продолжит фокусироваться на импорте автомобилей Cadillac и премиальных моделей Chevrolet. Дилеры будут самостоятельно решать, расширять ли свое предложение по Chevrolet за счет моделей массового сегмента. При желании они смогут заключить независимое соглашение с UzAuto Motors.
Продажи автомобилей под брендом Ravon в России, Казахстане и Белоруссии прекратятся к середине 2020 года. Их техническим обслуживанием продолжат заниматься авторизованные сервисные центры UzAuto Motors.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Тест-драйв Ravon Nexia R3: узбекский маркетинг
26.03.2017, 20:45
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Тест-драйв Ravon Nexia R3: узбекский маркетинг
26.03.2017, 20:45
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Ну, такое. Спарк потому и не пользуется популярностью, что автомобиль с каким-то странным дизайном, да и технические характеристики оставляют желать лучшего. Сам на нем проездил чуть больше трех месяцев. Брал б/ у и ломался он чаще, чем ездил. Продал от греха подальше и теперь у меня не очень хорошее ...
добрый вечер. начну с плюсов.экономия по топливу просто обалденная.шумка на твердую троичку.очень вместимый салон и багажник (у меня стоитГБО ) .высокий клиринс.теперь самый большой минус зап.части на это авто найти невозможно. подключил брата москвича . результатов ноль. вывод один прежде чем взять ...
Этот автомобиль просто прелесть, я сам его собираю. Роскошный салон, комфортабельный, бензин ни есть а пьёт каплями.И вообще это просто чудо Узбекского автомобилестроения. Я горжусь своими автомобилями хотя сам езжу на МАТИЗЕ "ВЕСТ". Не зря в России СПАРК был назван лучшим автомобилем города.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве