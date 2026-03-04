Редкую Волгу КГБ превратили в американский маслкар и продают за 4 млн рублей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

4 марта 2026, 05:27

На Ставрополье выставили на продажу редчайшую «Волгу» КГБ. В свое время их было собрано менее 250 экземпляров. Советский автомобиль пережил серьезный тюнинг и стал похож на американский маслкар, а под капотом родной V8 заменили на легенду от Toyota. Цена впечатляет. Стоит ли история своих денег? Разбираемся в деталях уникального лота, который продается прямо сейчас.

В мире советского автопрома существуют модели, окруженные мрачными легендами. ГАЗ-24-34, известная в народе как «догонялка КГБ», относится именно к таким автомобилям. Это не просто миф, а реальная машина, созданная для особых задач. Как выяснил 110km.ru, в Ставропольском крае появился в продаже уникальный экземпляр этой модели, что стало настоящим событием для коллекционеров. Машина 1988 года выпуска с пробегом всего 6000 километров привлекает внимание не только редкостью, но и неожиданными техническими решениями.

История производства ГАЗ-24-34 окутана секретностью. С 1985 по 1993 год в специальном цехе было выпущено всего 244 таких автомобиля. Их собирали по технологиям представительской «Чайки» ГАЗ-13. Внешне автомобиль был неотличим от серийной «Волги», обычно имел неприметную окраску, чтобы сливаться с потоком. В салоне опытный глаз мог заметить лишь слегка изогнутый у основания рычаг АКП. Иногда педалей было три, где две работали как тормоз, но чаще устанавливали две.

Технически «догонялка» значительно превосходила гражданские версии. Под капотом скрывался родной 5,5-литровый мотор V8 мощностью 195 л.с. в паре с трёхступенчатым автоматом. Для обеспечения динамики и безопасности использовались усиленные пружины подвески, более толстый стабилизатор поперечной устойчивости и гидроусилитель руля с отдельным рабочим цилиндром. Барабанные тормоза изготавливались из износостойкого материала, колодки имели прочные накладки, а тормозная жидкость обладала высокой температурой кипения.

Фото: drom.ru

Найденный экземпляр пережил серьезную трансформацию. Владелец решил не просто сохранить историю, но и адаптировать её к современности. Родной мотор V8 и старый автомат заменили на легендарную связку от Toyota. Теперь под капотом resides 3.0-литровый атмосферный рядный 6-цилиндровый двигатель 2JZ-GE мощностью 230 л.с. с чугунным блоком. В паре с ним работает надежный 4-диапазонный японский автомат. Это решение обеспечило машине запас прочности и ликвидность запчастей.

Внешность также преобразилась до неузнаваемости. Кузов превратили в купе: дверей стало на две меньше, высоту крыши значительно понизили. Новый обвес и современная оптика сделали КГБэшную «Волгу» похожей на американский маслкар. Несмотря на радикальные изменения, главное преимущество этого лота — юридическая чистота. Все изменения официально внесены в ПТС. Машина в идеальном состоянии, нынешний владелец выезжает на ней только по праздникам, бережно относясь к ресурсу.

Фото: drom.ru

Цена за такой эксклюзив назначена высокая — 4 миллиона рублей. Для рынка классических автомобилей это серьезная сумма. Однако покупатель получает не просто ретро, а уникальный гибрид. Сочетание редкости исходной модели (одна из 244) и качественной модернизации делает этот лот уникальным. Оригинальных «догонялок» почти не осталось в живом состоянии. Эта машина предлагает надежность японского двигателя и комфорт автомата в стильном кузове.

На вторичном рынке подобные лоты появляются крайне редко. Обычно такие машины либо сгнивают в гаражах, либо подвергаются кустарному тюнингу без документов. Здесь же покупатель получает готовый проект, не требующий вложений. Это экономит время и нервы, что для коллекционера часто важнее самой истории автомобиля. Это не просто реставрация, а симбиоз эпох. Для ценителей уникальности такой автомобиль может стать жемчужиной коллекции. Продажа идет прямо сейчас, и шанс упустить такую редкость велик. Владельцы подобных авто понимают, что второй такой возможности может не представиться. Вопрос лишь в том, готов ли коллекционер заплатить за историю с современным сердцем.

Упомянутые модели: ГАЗ 24 Волга
Упомянутые марки: ГАЗ
