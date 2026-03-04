Редкую Волгу КГБ превратили в американский маслкар и продают за 4 млн рублей

4 марта 2026, 05:27
На Ставрополье начались торги за уникальную догонялку КГБ с японским двигателем
На Ставрополье начались торги за уникальную догонялку КГБ с японским двигателем
На Ставрополье выставили на продажу редчайшую «Волгу» КГБ. В свое время их было собрано менее 250 экземпляров. Советский автомобиль пережил серьезный тюнинг и стал похож на американский маслкар, а под капотом родной V8 заменили на легенду от Toyota. Цена впечатляет. Стоит ли история своих денег? Разбираемся в деталях уникального лота, который продается прямо сейчас.
В мире советского автопрома существуют модели, окруженные мрачными легендами. ГАЗ-24-34, известная в народе как «догонялка КГБ», относится именно к таким автомобилям. Это не просто миф, а реальная машина, созданная для особых задач. Как выяснил 110km.ru, в Ставропольском крае появился в продаже уникальный экземпляр этой модели, что стало настоящим событием для коллекционеров. Машина 1988 года выпуска с пробегом всего 6000 километров привлекает внимание не только редкостью, но и неожиданными техническими решениями.
История производства ГАЗ-24-34 окутана секретностью. С 1985 по 1993 год в специальном цехе было выпущено всего 244 таких автомобиля. Их собирали по технологиям представительской «Чайки» ГАЗ-13. Внешне автомобиль был неотличим от серийной «Волги», обычно имел неприметную окраску, чтобы сливаться с потоком. В салоне опытный глаз мог заметить лишь слегка изогнутый у основания рычаг АКП. Иногда педалей было три, где две работали как тормоз, но чаще устанавливали две.
Технически «догонялка» значительно превосходила гражданские версии. Под капотом скрывался родной 5,5-литровый мотор V8 мощностью 195 л.с. в паре с трёхступенчатым автоматом. Для обеспечения динамики и безопасности использовались усиленные пружины подвески, более толстый стабилизатор поперечной устойчивости и гидроусилитель руля с отдельным рабочим цилиндром. Барабанные тормоза изготавливались из износостойкого материала, колодки имели прочные накладки, а тормозная жидкость обладала высокой температурой кипения.
Найденный экземпляр пережил серьезную трансформацию. Владелец решил не просто сохранить историю, но и адаптировать её к современности. Родной мотор V8 и старый автомат заменили на легендарную связку от Toyota. Теперь под капотом resides 3.0-литровый атмосферный рядный 6-цилиндровый двигатель 2JZ-GE мощностью 230 л.с. с чугунным блоком. В паре с ним работает надежный 4-диапазонный японский автомат. Это решение обеспечило машине запас прочности и ликвидность запчастей.
Внешность также преобразилась до неузнаваемости. Кузов превратили в купе: дверей стало на две меньше, высоту крыши значительно понизили. Новый обвес и современная оптика сделали КГБэшную «Волгу» похожей на американский маслкар. Несмотря на радикальные изменения, главное преимущество этого лота — юридическая чистота. Все изменения официально внесены в ПТС. Машина в идеальном состоянии, нынешний владелец выезжает на ней только по праздникам, бережно относясь к ресурсу.
Цена за такой эксклюзив назначена высокая — 4 миллиона рублей. Для рынка классических автомобилей это серьезная сумма. Однако покупатель получает не просто ретро, а уникальный гибрид. Сочетание редкости исходной модели (одна из 244) и качественной модернизации делает этот лот уникальным. Оригинальных «догонялок» почти не осталось в живом состоянии. Эта машина предлагает надежность японского двигателя и комфорт автомата в стильном кузове.
На вторичном рынке подобные лоты появляются крайне редко. Обычно такие машины либо сгнивают в гаражах, либо подвергаются кустарному тюнингу без документов. Здесь же покупатель получает готовый проект, не требующий вложений. Это экономит время и нервы, что для коллекционера часто важнее самой истории автомобиля. Это не просто реставрация, а симбиоз эпох. Для ценителей уникальности такой автомобиль может стать жемчужиной коллекции. Продажа идет прямо сейчас, и шанс упустить такую редкость велик. Владельцы подобных авто понимают, что второй такой возможности может не представиться. Вопрос лишь в том, готов ли коллекционер заплатить за историю с современным сердцем.
Похожие материалы GAZ
-
25.02.2026, 00:26
Какие машины были у хоккеистов СССР и чем оборачивалась их роскошь
Узнайте, с какими трудностями сталкивались спортсмены. Почему авто становились символом успеха. Какие драмы скрывались за рулем их машин. Неожиданные подробности из жизни кумиров.Читать далее
-
11.02.2026, 05:51
ГАЗ-24 «Волга»: не просто советский автомобиль, а технический симбиоз эпохи
ГАЗ-24 «Волга» - не просто символ эпохи, а автомобиль с уникальными техническими решениями и редкими модификациями. В материале раскрываются неожиданные факты о создании, цветах и судьбе этой машины, которые до сих пор удивляют экспертов.Читать далее
-
03.02.2026, 08:03
Водителя ГАЗ-24 арестовали и лишили прав из-за заводского механизма крепления номера
В Казахстане водитель ГАЗ-24 получил сутки ареста и на год лишился прав из-за заводского механизма крепления номера. Суд не принял во внимание объяснения и фото-доказательства. Чем это грозит другим владельцам ретроавто — разбираемся подробно.Читать далее
-
27.01.2026, 07:36
Секретные автомобили ГАЗ: как создавались невидимые машины для спецслужб СССР
Малоизвестные факты о спецтехнике ГАЗ. Почему эти машины были неотличимы от обычных? Какие технологии скрывались внутри? История, о которой предпочитали не говорить. Откройте тайны советского автопрома.Читать далее
-
21.01.2026, 12:34
В Екатеринбурге продают единственную в России купе-«Волгу» ГАЗ-24 на базе Mercedes S500
В Екатеринбурге выставлен на продажу уникальный автомобиль. Это купе-«Волга» ГАЗ-24 с технической начинкой Mercedes S500. Машина оснащена полным приводом и автоматом. Цена почти 5 миллионов рублей. Подробности - в материале.Читать далее
-
16.01.2026, 11:22
Редкая ГАЗ-24 с дизельным мотором Peugeot выставлена на аукцион в России
В России продают необычную ГАЗ-24 с дизелем Peugeot. Это не самодельная переделка, а заводской экспортный вариант. Автомобиль сохранился в отличном состоянии. Подробности о редкой находке и ее особенностях - в нашем материале.Читать далее
-
09.01.2026, 17:56
Почему ГАЗ-24 «Волга» считалась одной из самых сложных машин для водителя
ГАЗ-24 «Волга» - символ эпохи, но не идеал. Водители сталкивались с неожиданными трудностями. Конструктивные просчеты делали управление настоящим испытанием. Некоторые недостатки невозможно устранить даже сегодня. Почему так произошло - разбираемся в деталях.Читать далее
-
23.12.2025, 08:59
Почти новую ГАЗ-24 Волга 1976 года выставили на продажу в Париже
В Париже появился необычный лот для коллекционеров. Советский ГАЗ-24 1976 года с пробегом всего 2 000 км ищет нового владельца. Цена вызывает вопросы, а детали сделки интригуют. Что скрывается за этим предложением?Читать далее
-
26.11.2025, 08:11
Капсула времени: в Подмосковье продают «Волгу» ГАЗ-24 в состоянии новой
В России нашли уникальный автомобиль. Это советская «Волга» ГАЗ-24. Машина простояла в коллекции 36 лет. Она находится в идеальном состоянии. Владелец просит за нее большие деньги. Узнайте, сколько стоит эта легенда.Читать далее
-
14.11.2025, 08:16
В Москве продают советскую «Волгу» с японским мотором мощностью 700 л.с.
В столице появился необычный автомобиль. Это старая советская «Волга». Под капотом скрывается огромная мощь. Владелец просит за нее целое состояние. Узнайте подробности этого уникального проекта.Читать далее
Похожие материалы GAZ
-
25.02.2026, 00:26
Какие машины были у хоккеистов СССР и чем оборачивалась их роскошь
Узнайте, с какими трудностями сталкивались спортсмены. Почему авто становились символом успеха. Какие драмы скрывались за рулем их машин. Неожиданные подробности из жизни кумиров.Читать далее
-
11.02.2026, 05:51
ГАЗ-24 «Волга»: не просто советский автомобиль, а технический симбиоз эпохи
ГАЗ-24 «Волга» - не просто символ эпохи, а автомобиль с уникальными техническими решениями и редкими модификациями. В материале раскрываются неожиданные факты о создании, цветах и судьбе этой машины, которые до сих пор удивляют экспертов.Читать далее
-
03.02.2026, 08:03
Водителя ГАЗ-24 арестовали и лишили прав из-за заводского механизма крепления номера
В Казахстане водитель ГАЗ-24 получил сутки ареста и на год лишился прав из-за заводского механизма крепления номера. Суд не принял во внимание объяснения и фото-доказательства. Чем это грозит другим владельцам ретроавто — разбираемся подробно.Читать далее
-
27.01.2026, 07:36
Секретные автомобили ГАЗ: как создавались невидимые машины для спецслужб СССР
Малоизвестные факты о спецтехнике ГАЗ. Почему эти машины были неотличимы от обычных? Какие технологии скрывались внутри? История, о которой предпочитали не говорить. Откройте тайны советского автопрома.Читать далее
-
21.01.2026, 12:34
В Екатеринбурге продают единственную в России купе-«Волгу» ГАЗ-24 на базе Mercedes S500
В Екатеринбурге выставлен на продажу уникальный автомобиль. Это купе-«Волга» ГАЗ-24 с технической начинкой Mercedes S500. Машина оснащена полным приводом и автоматом. Цена почти 5 миллионов рублей. Подробности - в материале.Читать далее
-
16.01.2026, 11:22
Редкая ГАЗ-24 с дизельным мотором Peugeot выставлена на аукцион в России
В России продают необычную ГАЗ-24 с дизелем Peugeot. Это не самодельная переделка, а заводской экспортный вариант. Автомобиль сохранился в отличном состоянии. Подробности о редкой находке и ее особенностях - в нашем материале.Читать далее
-
09.01.2026, 17:56
Почему ГАЗ-24 «Волга» считалась одной из самых сложных машин для водителя
ГАЗ-24 «Волга» - символ эпохи, но не идеал. Водители сталкивались с неожиданными трудностями. Конструктивные просчеты делали управление настоящим испытанием. Некоторые недостатки невозможно устранить даже сегодня. Почему так произошло - разбираемся в деталях.Читать далее
-
23.12.2025, 08:59
Почти новую ГАЗ-24 Волга 1976 года выставили на продажу в Париже
В Париже появился необычный лот для коллекционеров. Советский ГАЗ-24 1976 года с пробегом всего 2 000 км ищет нового владельца. Цена вызывает вопросы, а детали сделки интригуют. Что скрывается за этим предложением?Читать далее
-
26.11.2025, 08:11
Капсула времени: в Подмосковье продают «Волгу» ГАЗ-24 в состоянии новой
В России нашли уникальный автомобиль. Это советская «Волга» ГАЗ-24. Машина простояла в коллекции 36 лет. Она находится в идеальном состоянии. Владелец просит за нее большие деньги. Узнайте, сколько стоит эта легенда.Читать далее
-
14.11.2025, 08:16
В Москве продают советскую «Волгу» с японским мотором мощностью 700 л.с.
В столице появился необычный автомобиль. Это старая советская «Волга». Под капотом скрывается огромная мощь. Владелец просит за нее целое состояние. Узнайте подробности этого уникального проекта.Читать далее