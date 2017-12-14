14 декабря 2017, 18:52

На столичном заводе Renault выпустили юбилейный Kaptur

С конвейера московского завода сошел 50-тысячный кроссовер Kaptur. Юбилейным стал автомобиль белого цвета с черной крышей в версии 4х4, оснащенный 2-литровым бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач.
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Renault Kaptur Extreme 2.0 MT 4x4
2 л, 143 л.с
Механическая 6-ступенчатая
0-100 - 10.5 с, 185 км/ч
4333 x 1813 x 1613 мм
полный
АИ-95, 8.0 л на 100 км
1 204 990 руб
Все характеристики
Мировое серийное производство вседорожника началось 27 апреля 2016 года. Впервые в истории выпуск глобальной модели Renault было налажено на российском заводе в Москве, который стал «материнским заводом» для «Каптюра».

Специально под запуск вседорожника на Московском заводе Renault были внедрены инновационные производственные решения. Так, программа персонализации Atelier Renault является уникальной для российского рынка, поскольку ее элементы проходят заводскую установку согласно строгим стандартам качества французской марки.

Визитной карточкой Kaptur стала широкая палитра цветов в сочетании с контрастной крышей. При этом двуцветную окраску предпочитают 75% потребителей. Согласно статистике, более половины поклонников модели выбирают автоматические трансмиссии, большой популярностью пользуется бесступенчатая трансмиссия CVT X-Tronic (более 30%). В сентябре 2017 года появилась специальная серия Kaptur Extreme с полностью светодиодной головной оптикой.

Благодаря высокому уровню локализации, кроссовер обладает отличным экспортным потенциалом. Во второй половине 2016 года начались экспортные поставки модели в страны ближнего зарубежья: Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию. За это время в страны СНГ был экспортирован 2 931 автомобиль.

Новости Рено Каптур, Captur

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На столичном заводе Renault выпустили юбилейный Kaptur
{{params_57755}}Мировое серийное производство вседорожника началось 27 апреля 2016 года. Впервые в истории выпуск глобальной модели Renault было налажено на российском заводе в Москве, который стал «материнским заводом» для «Каптюра».Специально под запуск вседорожника на Московском заводе Renault были внедрены инновационные производственные решения. Так, программа персонализации Atelier Renault является уникальной для российского рынка, поскольку ее элементы проходят заводскую установку согласно строгим стандартам качества французской марки. Визитной карточкой Kaptur стала широкая палитра цветов в сочетании с контрастной крышей. При этом двуцветную окраску предпочитают 75% потребителей. Согласно статистике, более половины поклонников модели выбирают автоматические трансмиссии, большой популярностью пользуется бесступенчатая трансмиссия CVT X-Tronic (более 30%). В сентябре 2017 года появилась специальная серия Kaptur Extreme с полностью светодиодной головной оптикой. Благодаря высокому уровню локализации, кроссовер обладает отличным экспортным потенциалом. Во второй половине 2016 года начались экспортные поставки модели в страны ближнего зарубежья: Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию. За это время в страны СНГ был экспортирован 2 931 автомобиль.
2017-12-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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