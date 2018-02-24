24 февраля 2018, 20:33

На стороне ГИБДД. Останавливать машины вне постов – можно

Осенью прошлого года в России вступил в силу новый регламент, который регулирует правила поведения сотрудников ГИБДД при остановке водителей на дороге. Среди прочего инспекторов обязали быть вежливыми, доставлять водителей к машинам после медосвидетельствования и приглашать их в группы разбора по SMS. Но, в тоже время, в документе появились пункты, вызвавшие негодование со стороны автомобилистов и правозащитников.
^
На стороне ГИБДД. Останавливать машины вне постов – можно

Главное из них – право инспекторов ГИБДД останавливать машины вне стационарных постов ДПС. Норма должна была заработать еще с 1 апреля 2017 года, но в МВД оттягивали это решение до последнего. Официальный объяснением служило то, что общий регламент для Госавтоинспекции требовал доработки. Также в Минтрансе обещали разработать ряд мер для снижения негативной статистики по ДТП с участием автобусов. Однако, даже отложив введение этого новшества на полгода, избежать негативной реакции со стороны водителей не удалось.

Ранее мы писали
Вступил в силу приказ МВД, регламентирующий порядок общения инспекторов ГИБДД с водителями. Теперь водителям ...
Читать далее
Такие правила, как считают правозащитники, ограничивает права и свободы граждан, поскольку полицейские получили право останавливать машину, даже если нарушения ПДД выявлено не было. Это, в свою очередь, может привести к злоупотреблениям со стороны инспекторов и  спровоцирует рост коррупции.

Примечательно, что 5 лет назад сотрудникам Госавтоинспекции запретили останавливать автомобили вне стационарных постов. Это было сделано с целью упразднить, прежде всего, мошенничество на дорогах: когда преступники надевают форму ГИБДД и тормозят жертву на трассе ночью, а затем отбирают автомобиль. Сообщества автомобилистов опасаются и тех ситуаций, когда автоинспекторы в целях вымогания денег начинают выискивать в машине мелкие нарушения. Как урегулировать этот момент, власти думать не стали.

Отстоять права водителей юристы попытались в суде. Тем не менее, Верховный суд России сохранил за ГИБДД право останавливать автомобили вне стационарных постов. В МВД подчеркнули, что факт остановки машины не нарушает и не ограничивает права водителей и не имеет ничего общего с процедурой административного задержания. «Доводы истца основаны на ошибочном толковании права: полиция наделена правом не только останавливать транспортные средства в любой точке дороги, но и проверять документы водителя», — заявил юрист министерства.

Сейчас, по данным МВД, в России функционирует всего 78 постов ДПС, большая часть из них расположена в ЦФО. В 54 субъектах федерации не осталось вообще ни одного поста, поэтому остановка автомобилей вне постов, как считают в ведомстве, является вполне логичной и справедливой мерой.
Андрей Барсуков, заместитель гендиректора «Русского АвтоМотоКлуба» « Думаю, многие автомобилисты заметили, что стационарных постов становится все меньше и меньше, в отличии от камер автоматической фиксации нарушений, которых, напротив, все больше. Однако камеры могут зафиксировать не все виды нарушений, и далеко не везде. В связи с этим подтверждение полномочий сотрудников полиции (в т.ч. и ГИБДД) на право остановки транспортных средств в любом месте считаю логичным »
Андрей Барсуков, заместитель гендиректора «Русского АвтоМотоКлуба»
Однако список причин для такого рода остановки все также ограничен, хотя в нем есть и такие весьма неоднозначно трактуемые как «для проверки документов», «наличие ориентировки» или же «проведение спецмероприятий по безопасности дорожного движения». На мой взгляд, если водитель ничего не нарушает и ничего противоправного не совершал, его автомобиль технически исправен, а с документами все в порядке – бояться остановки сотрудниками полиции не стоит».

Что касается опасений по поводу мошенничества, то, как считает эксперт, следует не поддаваться на вымогательство. Тем более что это может быть провокация в рамках специальной операции, грозящая уголовным наказанием тому, кто дал взятку. Также следует сообщить об этом факте по телефону доверия, который в обязательном порядке указан на каждой патрульной машине. Если водитель действительно виноват в чем-то, то лучше настаивать на оформлении протокола об этом нарушении. Тем паче, что за своевременную оплату штрафа полагается 50-процентная скидка.

В тех ситуациях, когда у водителя откровенно вымогают деньги под предлогом замалчивания мнимого и не совершенного им нарушения, специалисты советуют отстаивать свою правоту и свои права прямо на месте, как самостоятельно, так и с привлечением по телефону юристов. Иногда помогает вызов на место сотрудников отделов по борьбе с коррупцией ГИБДД.
Наталья Веселова, основатель автоклуба «АвтоПитер» « Во многих регионах страны инспекторы ГИБДД несут службу на автомобилях, оснащенных средствами видео и аудио фиксации. Они значительно сократили возможность даже двоякого толкования слов полицейских, не говоря уже о вымогательстве. Кроме того, автомобилист всегда имеет право обратиться к руководству сотрудника ГИБДД с жалобой, сообщить о противоправных действиях по телефону доверия, позвонить по телефону 112 и сообщить о конфликтной ситуации »
Наталья Веселова, основатель автоклуба «АвтоПитер»
Представители автомобильных сообществ советуют водителям не бить тревогу раньше времени. В целом, такая схема действовала и раньше. Именно поэтому многие водители и не заметили изменений, ведь под предлогом различных «спецопераций» и «ориентировок» инспекторы ГИБДД останавливали машины для проверки по поводу и без. В связи с этим возвращение к изначальному порядку, наверное, позволит избежать излишних споров и пререканий между водителями и сотрудниками ГИБДД. Главное, не оставаться равнодушным к фактам откровенного вымогательства денег за реальные и сфабрикованные нарушения, а также не поддаваться соблазну разобраться «на месте».
Останавливали ли Вас вне постов ДПС?
Голосовать

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест
Арина Милая
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
«Глас народа»: что делать с тысячами городских «подснежников»?
Зара6оток от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый зара6оток, а не бесполезный курс! Подробности на http:// blagodelo ...
Dorothy Riggs
Танк-газонокосилка RidgeRunner
Зара6оток от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый зара6оток, а не бесполезный курс! Подробности на http:// blagodelo ...
Dorothy Riggs
Конницей по целине, с сэнд-траками под колесами и с лопатой в руках
Зара6оток от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый зара6оток, а не бесполезный курс! Подробности на http:// blagodelo ...
Dorothy Riggs
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
На стороне ГИБДД. Останавливать машины вне постов – можно
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 14 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
На стороне ГИБДД. Останавливать машины вне постов – можно
Главное из них – право инспекторов ГИБДД останавливать машины вне стационарных постов ДПС. Норма должна была заработать еще с 1 апреля 2017 года, но в МВД оттягивали это решение до последнего. Официальный объяснением служило то, что общий регламент для Госавтоинспекции требовал доработки. Также в Минтрансе обещали разработать ряд мер для снижения негативной статистики по ДТП с участием автобусов. Однако, даже отложив введение этого новшества на полгода, избежать негативной реакции со стороны водителей не удалось.{{material_122487}} Такие правила, как считают правозащитники, ограничивает права и свободы граждан, поскольку полицейские получили право останавливать машину, даже если нарушения ПДД выявлено не было. Это, в свою очередь, может привести к злоупотреблениям со стороны инспекторов и  спровоцирует рост коррупции.Примечательно, что 5 лет назад сотрудникам Госавтоинспекции запретили останавливать автомобили вне стационарных постов. Это было сделано с целью упразднить, прежде всего, мошенничество на дорогах: когда преступники надевают форму ГИБДД и тормозят жертву на трассе ночью, а затем отбирают автомобиль. Сообщества автомобилистов опасаются и тех ситуаций, когда автоинспекторы в целях вымогания денег начинают выискивать в машине мелкие нарушения. Как урегулировать этот момент, власти думать не стали. Отстоять права водителей юристы попытались в суде. Тем не менее, Верховный суд России сохранил за ГИБДД право останавливать автомобили вне стационарных постов. В МВД подчеркнули, что факт остановки машины не нарушает и не ограничивает права водителей и не имеет ничего общего с процедурой административного задержания. «Доводы истца основаны на ошибочном толковании права: полиция наделена правом не только останавливать транспортные средства в любой точке дороги, но и проверять документы водителя», — заявил юрист министерства.Сейчас, по данным МВД, в России функционирует всего 78 постов ДПС, большая часть из них расположена в ЦФО. В 54 субъектах федерации не осталось вообще ни одного поста, поэтому остановка автомобилей вне постов, как считают в ведомстве, является вполне логичной и справедливой мерой. {{person_12_Думаю, многие автомобилисты заметили, что стационарных постов становится все меньше и меньше, в отличии от камер автоматической фиксации нарушений, которых, напротив, все больше. Однако камеры могут зафиксировать не все виды нарушений, и далеко не везде. В связи с этим подтверждение полномочий сотрудников полиции (в т.ч. и ГИБДД) на право остановки транспортных средств в любом месте считаю логичным}}Однако список причин для такого рода остановки все также ограничен, хотя в нем есть и такие весьма неоднозначно трактуемые как «для проверки документов», «наличие ориентировки» или же «проведение спецмероприятий по безопасности дорожного движения». На мой взгляд, если водитель ничего не нарушает и ничего противоправного не совершал, его автомобиль технически исправен, а с документами все в порядке – бояться остановки сотрудниками полиции не стоит».Что касается опасений по поводу мошенничества, то, как считает эксперт, следует не поддаваться на вымогательство. Тем более что это может быть провокация в рамках специальной операции, грозящая уголовным наказанием тому, кто дал взятку. Также следует сообщить об этом факте по телефону доверия, который в обязательном порядке указан на каждой патрульной машине. Если водитель действительно виноват в чем-то, то лучше настаивать на оформлении протокола об этом нарушении. Тем паче, что за своевременную оплату штрафа полагается 50-процентная скидка.В тех ситуациях, когда у водителя откровенно вымогают деньги под предлогом замалчивания мнимого и не совершенного им нарушения, специалисты советуют отстаивать свою правоту и свои права прямо на месте, как самостоятельно, так и с привлечением по телефону юристов. Иногда помогает вызов на место сотрудников отделов по борьбе с коррупцией ГИБДД. {{person_111_Во многих регионах страны инспекторы ГИБДД несут службу на автомобилях, оснащенных средствами видео и аудио фиксации. Они значительно сократили возможность даже двоякого толкования слов полицейских, не говоря уже о вымогательстве. Кроме того, автомобилист всегда имеет право обратиться к руководству сотрудника ГИБДД с жалобой, сообщить о противоправных действиях по телефону доверия, позвонить по телефону 112 и сообщить о конфликтной ситуации}}Представители автомобильных сообществ советуют водителям не бить тревогу раньше времени. В целом, такая схема действовала и раньше. Именно поэтому многие водители и не заметили изменений, ведь под предлогом различных «спецопераций» и «ориентировок» инспекторы ГИБДД останавливали машины для проверки по поводу и без. В связи с этим возвращение к изначальному порядку, наверное, позволит избежать излишних споров и пререканий между водителями и сотрудниками ГИБДД. Главное, не оставаться равнодушным к фактам откровенного вымогательства денег за реальные и сфабрикованные нарушения, а также не поддаваться соблазну разобраться «на месте». {{vote_133}}
2018-02-24
Автор: Арина Милая
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Томск Иваново Краснодарский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG