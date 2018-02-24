24 февраля 2018, 20:33
На стороне ГИБДД. Останавливать машины вне постов – можно
Осенью прошлого года в России вступил в силу новый регламент, который регулирует правила поведения сотрудников ГИБДД при остановке водителей на дороге. Среди прочего инспекторов обязали быть вежливыми, доставлять водителей к машинам после медосвидетельствования и приглашать их в группы разбора по SMS. Но, в тоже время, в документе появились пункты, вызвавшие негодование со стороны автомобилистов и правозащитников.
Главное из них – право инспекторов ГИБДД останавливать машины вне стационарных постов ДПС. Норма должна была заработать еще с 1 апреля 2017 года, но в МВД оттягивали это решение до последнего. Официальный объяснением служило то, что общий регламент для Госавтоинспекции требовал доработки. Также в Минтрансе обещали разработать ряд мер для снижения негативной статистики по ДТП с участием автобусов. Однако, даже отложив введение этого новшества на полгода, избежать негативной реакции со стороны водителей не удалось.
Ранее мы писали
Вступил в силу приказ МВД, регламентирующий порядок общения инспекторов ГИБДД с водителями. Теперь водителям ...Читать далее
Примечательно, что 5 лет назад сотрудникам Госавтоинспекции запретили останавливать автомобили вне стационарных постов. Это было сделано с целью упразднить, прежде всего, мошенничество на дорогах: когда преступники надевают форму ГИБДД и тормозят жертву на трассе ночью, а затем отбирают автомобиль. Сообщества автомобилистов опасаются и тех ситуаций, когда автоинспекторы в целях вымогания денег начинают выискивать в машине мелкие нарушения. Как урегулировать этот момент, власти думать не стали.
Отстоять права водителей юристы попытались в суде. Тем не менее, Верховный суд России сохранил за ГИБДД право останавливать автомобили вне стационарных постов. В МВД подчеркнули, что факт остановки машины не нарушает и не ограничивает права водителей и не имеет ничего общего с процедурой административного задержания. «Доводы истца основаны на ошибочном толковании права: полиция наделена правом не только останавливать транспортные средства в любой точке дороги, но и проверять документы водителя», — заявил юрист министерства.
Сейчас, по данным МВД, в России функционирует всего 78 постов ДПС, большая часть из них расположена в ЦФО. В 54 субъектах федерации не осталось вообще ни одного поста, поэтому остановка автомобилей вне постов, как считают в ведомстве, является вполне логичной и справедливой мерой.
|
«
Думаю, многие автомобилисты заметили, что стационарных постов становится все меньше и меньше, в отличии от камер автоматической фиксации нарушений, которых, напротив, все больше. Однако камеры могут зафиксировать не все виды нарушений, и далеко не везде. В связи с этим подтверждение полномочий сотрудников полиции (в т.ч. и ГИБДД) на право остановки транспортных средств в любом месте считаю логичным
»
Андрей Барсуков, заместитель гендиректора «Русского АвтоМотоКлуба»
Что касается опасений по поводу мошенничества, то, как считает эксперт, следует не поддаваться на вымогательство. Тем более что это может быть провокация в рамках специальной операции, грозящая уголовным наказанием тому, кто дал взятку. Также следует сообщить об этом факте по телефону доверия, который в обязательном порядке указан на каждой патрульной машине. Если водитель действительно виноват в чем-то, то лучше настаивать на оформлении протокола об этом нарушении. Тем паче, что за своевременную оплату штрафа полагается 50-процентная скидка.
В тех ситуациях, когда у водителя откровенно вымогают деньги под предлогом замалчивания мнимого и не совершенного им нарушения, специалисты советуют отстаивать свою правоту и свои права прямо на месте, как самостоятельно, так и с привлечением по телефону юристов. Иногда помогает вызов на место сотрудников отделов по борьбе с коррупцией ГИБДД.
|
«
Во многих регионах страны инспекторы ГИБДД несут службу на автомобилях, оснащенных средствами видео и аудио фиксации. Они значительно сократили возможность даже двоякого толкования слов полицейских, не говоря уже о вымогательстве. Кроме того, автомобилист всегда имеет право обратиться к руководству сотрудника ГИБДД с жалобой, сообщить о противоправных действиях по телефону доверия, позвонить по телефону 112 и сообщить о конфликтной ситуации
»
Наталья Веселова, основатель автоклуба «АвтоПитер»
Читайте по теме
На стороне ГИБДД. Останавливать машины вне постов – можно
24.02.2018, 20:33
Конницей по целине, с сэнд-траками под колесами и с лопатой в руках
23.02.2018, 15:44
«Глас народа»: что делать с тысячами городских «подснежников»?
23.02.2018, 11:31
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
22.02.2018, 22:53
Как продлить ресурс двигателя зимой в городе?
21.02.2018, 10:12
Читайте по теме
На стороне ГИБДД. Останавливать машины вне постов – можно
24.02.2018, 20:33
Конницей по целине, с сэнд-траками под колесами и с лопатой в руках
23.02.2018, 15:44
«Глас народа»: что делать с тысячами городских «подснежников»?
23.02.2018, 11:31
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
22.02.2018, 22:53
Как продлить ресурс двигателя зимой в городе?
21.02.2018, 10:12
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Зара6оток от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый зара6оток, а не бесполезный курс! Подробности на http:// blagodelo ...
Зара6оток от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый зара6оток, а не бесполезный курс! Подробности на http:// blagodelo ...
Зара6оток от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый зара6оток, а не бесполезный курс! Подробности на http:// blagodelo ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное