12 августа 2021, 16:15
На стоянке взорвалась фура, перевозившая тысячи баллончиков с дезодорантом (эпичные фото)
Рано утром на стоянке для грузовиков прогремел мощный взрыв. В разные стороны стали разлетаться аэрозольные баллончики с дезодорантом. По словам очевидцев, происходящее напоминало нечто среднее между праздничным фейерверком и артобстрелом.
Дарья Климова Фото: twitter.com / @FOX23
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Фото: twitter.com / @FOX23
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Фото: twitter.com / @FOX23
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Фото: twitter.com / @FOX23
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Фото: twitter.com / @FOX23
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Фото: twitter.com / @FOX23
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Когда рассвело, стоянка напоминала зону боевых действий. Вся парковка оказалась усыпана тысячами закопчённых баллончиков, а ворота расположенного поблизости гаража были изрешечены следами от «снарядов». Кузов грузовика выгорел дотла. При этом в воздухе еще долго держался стойкий приятный аромат.
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