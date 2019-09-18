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18 сентября 2019, 00:27

На стройке финального участка М-11 не хватает рабочих

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Предпоследний участок платной трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург» открыли две недели назад. На достройку финального VIII участка строители попросили 2 – 2,5 месяца. Но если не увеличить число рабочих, сдать дорогу в срок не удастся.
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Председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко подчеркнул, что на сегодняшний день освоено 70% стоимости восьмого участка трассы М-11. В ходе очередной инспекции выяснилось - необходимо работать быстрее, чтобы успеть сдать автодорогу до конца года. Увеличить темпы строительства можно, если удвоить число рабочих, наладить круглосуточную работу и обеспечить бесперебойные поставки необходимых материалов. Если сейчас на участке работают 1 000 человек, то трассе М-11 требуются не менее 1 900 рабочих, сообщает портал Peterburg2

Позицию Вячеслава Петушенко поддержал вице-премьер Максим Акимов, заявив, что полностью полагается на его инженерный и управленческий талант. Правительство ставит однозначную задачу – в IV квартале 2019 года движение по трассе М-11 должно быть открыто. Если нужны люди, значит, надо привлечь еще людей. Главное сейчас – в течение ближайших двух-трех недель завершить укладку дорожного полотна.

Строительство трассы М-11 «Москва – Петербург» началось в 2010 году. Ожидается, что по новой автодороге можно будет добраться на автомобиле из одной столицы в другую менее, чем за 5,5 часов. Первоначально сквозное движение по магистрали планировалось запустить к Чемпионату мира по футболу летом 2018 года. Позднее стало ясно, что дорожники не успевают завершить строительство в срок, и сдачу перенесли на конец года. Потом – на весну 2019-го, а еще позже – на осень. Надеемся, что к концу года сквозное движение по трассе все-таки откроют.

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На стройке финального участка М-11 не хватает рабочих
{{material_127438}}Председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко подчеркнул, что на сегодняшний день освоено 70% стоимости восьмого участка трассы М-11. В ходе очередной инспекции выяснилось - необходимо работать быстрее, чтобы успеть сдать автодорогу до конца года. Увеличить темпы строительства можно, если удвоить число рабочих, наладить круглосуточную работу и обеспечить бесперебойные поставки необходимых материалов. Если сейчас на участке работают 1 000 человек, то трассе М-11 требуются не менее 1 900 рабочих, сообщает портал Peterburg2. Позицию Вячеслава Петушенко поддержал вице-премьер Максим Акимов, заявив, что полностью полагается на его инженерный и управленческий талант. Правительство ставит однозначную задачу – в IV квартале 2019 года движение по трассе М-11 должно быть открыто. Если нужны люди, значит, надо привлечь еще людей. Главное сейчас – в течение ближайших двух-трех недель завершить укладку дорожного полотна.Строительство трассы М-11 «Москва – Петербург» началось в 2010 году. Ожидается, что по новой автодороге можно будет добраться на автомобиле из одной столицы в другую менее, чем за 5,5 часов. Первоначально сквозное движение по магистрали планировалось запустить к Чемпионату мира по футболу летом 2018 года. Позднее стало ясно, что дорожники не успевают завершить строительство в срок, и сдачу перенесли на конец года. Потом – на весну 2019-го, а еще позже – на осень. Надеемся, что к концу года сквозное движение по трассе все-таки откроют.
2019-09-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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