18 сентября 2019, 00:27
На стройке финального участка М-11 не хватает рабочих
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Предпоследний участок платной трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург» открыли две недели назад. На достройку финального VIII участка строители попросили 2 – 2,5 месяца. Но если не увеличить число рабочих, сдать дорогу в срок не удастся.
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Позицию Вячеслава Петушенко поддержал вице-премьер Максим Акимов, заявив, что полностью полагается на его инженерный и управленческий талант. Правительство ставит однозначную задачу – в IV квартале 2019 года движение по трассе М-11 должно быть открыто. Если нужны люди, значит, надо привлечь еще людей. Главное сейчас – в течение ближайших двух-трех недель завершить укладку дорожного полотна.
Строительство трассы М-11 «Москва – Петербург» началось в 2010 году. Ожидается, что по новой автодороге можно будет добраться на автомобиле из одной столицы в другую менее, чем за 5,5 часов. Первоначально сквозное движение по магистрали планировалось запустить к Чемпионату мира по футболу летом 2018 года. Позднее стало ясно, что дорожники не успевают завершить строительство в срок, и сдачу перенесли на конец года. Потом – на весну 2019-го, а еще позже – на осень. Надеемся, что к концу года сквозное движение по трассе все-таки откроют.
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30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
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