На Талабы скоро будет плавать большой 32-местный катер
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Фото: Talaby.ru
Чтобы хоть как-то улучшить транспортную доступность островов, в настоящее время продолжается строительство причала в деревне Толбица Псковского района. Если не произойдет чего-то сверхъестественного, то новый пирс заработает уже в апреле текущего года. Рядом с ним облагородят территорию и оборудуют автомобильную стоянку, которой сегодня просто нет (зачастую машины бросают в кустах).
Фото: Talaby.ru
Фото: Talaby.ru
Фото: Talaby.ru
Фото: Talaby.ru
Фото: Talaby.ru
Фото: Talaby.ru
И, к счастью, не причалом единым измеряется новое отношение властей региона к Талабским островам. Заявлено о решении приобрести новый 32-местный (!) катер. В ближайшее время будет проработан вопрос корректировки расписания, в котором планируется учесть пассажиропоток, особенно в летнее время года, когда на остров Залит стремится попасть повышенное количество паломников и туристов.
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