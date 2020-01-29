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29 января 2020, 02:25

На Талабы скоро будет плавать большой 32-местный катер

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Фото: Talaby.ru
В скором времени улучшится транспортная доступность Талабских островов, что в Псковском озере, в 25 км к северо-западу от областного центра Пскова. Острова известны, прежде всего, православным паломникам – именно тут (конкретно на о. Залит) на протяжении многих десятилетий жил прозорливый старец Николай Гурьянов.
На Талабы скоро будет плавать большой 32 местный катер

Фото: Talaby.ru

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Почил подвижник благочестия в августе 2002 года, но и после смерти поток людей, ожидающих чуда по его молитвам, не оскудевает. При этом добраться до Талабских островов как было непросто, так и остается по сей день: до земли, затерянной в бурных водах Псковского озера, катер плавает по строгому и редкому расписанию, да и разместить на своем борту всех желающих он не в состоянии. А пользоваться услугами частных перевозчиков не всем по карману.

Чтобы хоть как-то улучшить транспортную доступность островов, в настоящее время продолжается строительство причала в деревне Толбица Псковского района. Если не произойдет чего-то сверхъестественного, то новый пирс заработает уже в апреле текущего года. Рядом с ним облагородят территорию и оборудуют автомобильную стоянку, которой сегодня просто нет (зачастую машины бросают в кустах).

На Талабы скоро будет плавать большой 32 местный катер

Фото: Talaby.ru

На Талабы скоро будет плавать большой 32 местный катер

Фото: Talaby.ru

На Талабы скоро будет плавать большой 32 местный катер

Фото: Talaby.ru

На Талабы скоро будет плавать большой 32 местный катер

Фото: Talaby.ru

На Талабы скоро будет плавать большой 32 местный катер

Фото: Talaby.ru

На Талабы скоро будет плавать большой 32 местный катер

Фото: Talaby.ru

На Талабы скоро будет плавать большой 32 местный катер
На Талабы скоро будет плавать большой 32 местный катер
На Талабы скоро будет плавать большой 32 местный катер
На Талабы скоро будет плавать большой 32 местный катер
На Талабы скоро будет плавать большой 32 местный катер
На Талабы скоро будет плавать большой 32 местный катер
Как отмечают коллеги из Псковского агентства информации, причал строится в рамках международного проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера 2», являющегося частью программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония».

И, к счастью, не причалом единым измеряется новое отношение властей региона к Талабским островам. Заявлено о решении приобрести новый 32-местный (!) катер. В ближайшее время будет проработан вопрос корректировки расписания, в котором планируется учесть пассажиропоток, особенно в летнее время года, когда на остров Залит стремится попасть повышенное количество паломников и туристов.


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На Талабы скоро будет плавать большой 32-местный катер
{{material_128079}} Почил подвижник благочестия в августе 2002 года, но и после смерти поток людей, ожидающих чуда по его молитвам, не оскудевает. При этом добраться до Талабских островов как было непросто, так и остается по сей день: до земли, затерянной в бурных водах Псковского озера, катер плавает по строгому и редкому расписанию, да и разместить на своем борту всех желающих он не в состоянии. А пользоваться услугами частных перевозчиков не всем по карману.Чтобы хоть как-то улучшить транспортную доступность островов, в настоящее время продолжается строительство причала в деревне Толбица Псковского района. Если не произойдет чего-то сверхъестественного, то новый пирс заработает уже в апреле текущего года. Рядом с ним облагородят территорию и оборудуют автомобильную стоянку, которой сегодня просто нет (зачастую машины бросают в кустах). {{gallery_1913}} Как отмечают коллеги из Псковского агентства информации, причал строится в рамках международного проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера 2», являющегося частью программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония».И, к счастью, не причалом единым измеряется новое отношение властей региона к Талабским островам. Заявлено о решении приобрести новый 32-местный (!) катер. В ближайшее время будет проработан вопрос корректировки расписания, в котором планируется учесть пассажиропоток, особенно в летнее время года, когда на остров Залит стремится попасть повышенное количество паломников и туристов.
2020-01-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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