24 августа 2021, 17:41
На танке станцевали «Лебединое озеро»: это выглядело странно (видео)
В эти дни в подмосковном Алабино проходят VII Армейские международные игры-2021. На второй день танкового биатлона из люков боевых машин вылезли балерины и станцевали на броне «Лебединое озеро». У военных - особое чувство юмора.
Дарья Климова Фото: kp.ru
Изображение загружается
Фото: kp.ru
Ранее мы писали
На протяжении долгого времени инженеры разных стран создавали инновационные танки, корабли и самолеты для ...Читать далее
Удивили зрителей танкового биатлона белорусы. В завершении второго дня соревнований на полигон выехали два белорусских танка, из люков которых вылезли две пары танцоров, пишет «Фонтанка». И если девушки были одеты в традиционные пачки и пуанты, то артисты – в комбинезоны танкистов. Пока они исполняли отрывок из «Лебединого озера», на заднем фоне «танцевал» кордебалет из бронетехники. Затем балерины с букетами цветов скрылись в танках, а завершился танковый балет выстрелом из самоходной гаубицы «Мста-СМ».
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 200 000 РВАЗ (Lada) 1111 Ока 1998 в Москве
- 3 290 000 РMercedes GL-класс AMG 2013 в Москве
- 1 150 000 РFord Transit 2019 в Москве
- 335 000 РFord Escape 2005 в Москве
- 15 302 000 РLand Rover Range Rover 2021 в Москве
- 220 000 РNissan Almera 1998 в Москве
- 3 599 000 РPorsche Cayenne Turbo S 2013 в Москве
- 1 280 000 РNissan X-Trail 2012 в Москве
- 8 420 000 РLand Rover Defender 2021 в Москве
- 5 997 000 РLand Rover Range Rover Sport 2019 в Москве
Новости по теме
Потерявшая управление Toyota Corolla пролетела по воздуху несколько десятков метров и приземлилась за столик фаст-фуда (видео)
24.08.2021, 13:19
Легендарный тяжелоатлет Жаботинский ездил на «Запорожце» и вручную выдворял его из грязи
23.08.2021, 10:02
Владелец Toyota Fortuner переоценил возможности своего внедорожника: что из этого получилось (грустное видео)
23.08.2021, 09:11
5 самых необычных потайных «пасхалок» от автопроизводителей
22.08.2021, 11:08
Новости по теме
Потерявшая управление Toyota Corolla пролетела по воздуху несколько десятков метров и приземлилась за столик фаст-фуда (видео)
24.08.2021, 13:19
Легендарный тяжелоатлет Жаботинский ездил на «Запорожце» и вручную выдворял его из грязи
23.08.2021, 10:02
Владелец Toyota Fortuner переоценил возможности своего внедорожника: что из этого получилось (грустное видео)
23.08.2021, 09:11
5 самых необычных потайных «пасхалок» от автопроизводителей
22.08.2021, 11:08
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин